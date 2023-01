Charlene di Monaco, la notizia allarmante sulla malattia: come sta veramente

Non c’è pace per la moglie di Alberto di Monaco: Charlene, soprannominata da ormai diverso tempo la “principessa triste”, continua a lasciare l’opinione pubblica con il fiato sospeso per la sua salute particolarmente delicata.

Il 2022 non è certo stato un anno facile per la bellissima quanto sfortunata Charlene di Monaco, moglie del Principe Alberto II. Nonostante gli incessanti rumors sul suo traballante matrimonio, a tenere banco è stata soprattutto la preoccupazione per le condizioni di salute della principessa, che ha dovuto affrontare dei momenti molto difficili.

Nel corso dei mesi scorsi, infatti, Charlene ha dovuto subire una serie di interventi chirurgici in Sudafrica per poter sconfiggere una debilitante infezione che le aveva colpito contemporaneamente orecchio, gola e naso. In seguito, dopo un breve ritorno nel Principato di Monaco, la ex modella ha deciso di passare un periodo di riposo ricoverata in una clinica svizzera.

Verso la fine della primavera, le sue condizioni sembravano finalmente migliorate e infatti la moglie di Alberto II aveva partecipato ad alcune manifestazioni pubbliche, facendosi ritrarre insieme al marito e ai due figli Gabriella e Jacques. Una nuova batosta era però dietro l’angolo: a giugno la positività al Covid aveva costretto Charlene a un nuovo riposo forzato e all’isolamento.

Figlia di un imprenditore tessile e di una nuotatrice divenuta poi allenatrice, Charlene prima di diventare principessa era una modella e una sportiva dalla salute di ferro, collezionista di medaglie prestigiose nel nuoto. Un infortunio alla spalla aveva spezzato il suo sogno agonistico, impedendole di partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Charlene di Monaco, la “principessa triste”: le sue condizioni di salute restano molto delicate

Nel 2011, poi, era arrivato il matrimonio da favola con il Principe di Monaco, benedetto dalla nascita dei due figli ma sempre funestato da voci e veleni che vorrebbero la coppia perennemente in crisi, tanto da far guadagnare a Charlene l’appellativo di “principessa triste”, che prima di lei aveva “indossato” l’indimenticata Principessa del Galles Diana.

Il divorzio è dato per imminente periodicamente, eppure la coppia continua a smentire. Di certo Charlene negli ultimi tempi ha avuto ben altro a cui pensare, dovendo gestire una difficile ripresa post Covid che ha complicato i suoi precedenti problemi respiratori.

E in effetti, nei giorni scorsi, la principessa non si è presentata al festival del Circo, uno degli appuntamenti mondani più iconici del Principato. Con Alberto, solo i figli Jacques e Gabriella e i nipoti Louis Ducruet e Camille Gottlieb. Charlene Wittstock dunque non si è ancora ripresa e la sua situazione rimane delicata, tanto che i suoi genitori sono arrivati dal Sudafrica per assisterla.