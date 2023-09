Le confessioni di Nina Moric: “Vivo nella paura”

Le rivelazioni da parte della showgirl sul suo momento difficile.

Nina Moric si è voluta aprire parlando del suo difficile momento dovuto al ricovero in ospedale.

Nina Moric è reduce da un periodo estremamente complicato. La supermodella e showgirl croata naturalizzata italiana è stata ricoverata a lungo in ospedale con i medici che sono riusciti a salvarla in extremis. La Moric si era poi in seguito preso una sorta di pausa dall’ambiente dei social, per poi fare il proprio ritorno raccontando di una paura che l’ha costretta per un po’ di tempo a letto lontano dalle altre persone.

Le rivelazioni di Nina Moric sulla sua fobia

Tramite una propria storia condivisa su Instagram, Nina Moric ha rivelato a tutti i suoi follower di aver scoperto di soffrire di agorafobia, cioè la paura per gli spazi affollati.

Ecco di seguito alcune delle dichiarazioni della showgirl:

“La mia agorafobia. Presto dovrò lasciare la mia comfort zone. Perché non riesco a rimuovere questo terrore e ad alleviare il panico nella mia testa? Intorpidisci il battito delle vene frenetiche, tieni il respiro sotto controllo, sciogli le lacrime negli occhi gonfi, abbraccia il sole e il cielo azzurro brillante. Ho passato un’infinità di giorni all’interno di queste mura con questo tempo infinito, ho dovuto soffermarmi su viaggi falliti che sono andati all’inferno. Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica, mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte quindi conta i secondi prima che fugga, non ci vorrà molto, lo garantisco. Un senso di autostima mi ha portato a questo estremo, terrorizzata all’idea di vedere la speranza di guarire il cuore ferito dentro di me. Non vorrei mai essere ritratta debole, la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo“.

Il periodo in ospedale di Nina Moric

Nina Moric ha avuto a che fare di recente con un periodo complicatissimo, con la showgirl finita in ospedale a causa di un’infezione al seno:

“A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Dopo un mese il mio seno era viola, mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato la vita, sono stata 20 giorni in ospedale“.

La Moric ha poi proseguito:

“La parte peggiore è stata il risveglio. Non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Mi hanno abbandonata tutti“.