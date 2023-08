Il ritorno de “I Mercenari” in un trailer estremamente sanguinolento e vietato ai minori

Torna nelle sale il nuovo film della saga, questa volta ancora più cruento e dedicato ai maggiorenni. Recupera qui il trailer e la data di uscita:

La saga de I Mercenari è da sempre sinonimo di azione cruda e senza compromessi, e sembra che la Lionsgate stia raddoppiando su questa formula con il prossimo film I Mercenari 4. Il nuovo trailer del film è appena stato rilasciato, e non lascia dubbi sul fatto che si tratta di una pellicola su misura per i fan della violenza intensa e sanguinolenta. Il ritorno alle radici del rating R della serie è un chiaro segnale che lo studio ha imparato dagli errori passati.

Il percorso della saga è stato un brivido al botteghino. I primi due capitoli, I Mercenari e I Mercenari 2, hanno entrambi sfoggiato con orgoglio rating R e hanno ottenuto ricavi considerevoli, con oltre 100 milioni di dollari e un impressionante bottino di 311 milioni di dollari in tutto il mondo, rispettivamente. Tuttavia, il terzo capitolo, I Mercenari 3, ha compiuto una svolta cruciale rispetto ai suoi predecessori, optando per un rating PG-13.

Il risultato? Una deludente performance al botteghino, con soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti. Evidentemente, i fan non sono rimasti soddisfatti dell’azione smorzata.

Il nuovo film promette tante scene di violenza

Prendendo spunto dall’errore di I Mercenari 3, la Lionsgate sta mettendo in campo tutte le risorse necessarie per rimediare alla rotta della saga.

Ecco perché I Mercenari 4, un titolo che non solo riafferma il ritorno del film nel dominio del rating R, ma funge anche da dichiarazione audace che la serie, sta riprendendo la sua identità cruda. Il trailer recentemente rilasciato è di per sé una testimonianza di questo impegno, mostrando un turbine di esplosioni, combattimenti che fanno scricchiolare le ossa e, naturalmente, abbondanti quantità di sangue.

In modo intrigante, il focus centrale del trailer non è solo sulle sequenze ricche d’azione. È anche una dichiarazione autoconsapevole del proprio rating. Le immagini non esitano a mettere in evidenza la violenza intensa e il gore che gli spettatori possono aspettarsi che fa del messaggio molto chiaro: “Questo è un film d’azione con rating R, e ne siamo orgogliosi“. Il sito ufficiale della Motion Picture Association of America (MPAA) conferma il rating, citando: “violenza forte/sanguinosa per tutta la durata, linguaggio e contenuti sessuali“.

La sinossi ufficiale del film introduce una nuova generazione di stelle che si uniscono agli iconici veterani dell’azione della saga. Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone riprendono i loro ruoli, ora accompagnati da un ensemble di stelle che include Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia. La sinergia tra la vecchia guardia e i volti freschi promette un’esperienza cinematografica adrenalinica come nessun’altra.

Armati fino ai denti con un arsenale di armi e l’esperienza per usarle in modo efficace, I Mercenari sono l’ultima linea di difesa dell’umanità. Quando tutte le altre opzioni falliscono, questo team è quello che viene chiamato. Tuttavia, l’iniezione di nuovo sangue porta con sé stili e tattiche fresche, dando nuova linfa alla collaudata formula della saga. I Mercenari 4 è pronto a esplodere sul grande schermo il 22 settembre, regalando uno spettacolo senza freni che fa ritorno alle radici della saga.