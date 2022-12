Malocchio, il nuovo gioco da tavolo fantasy da regalare a Natale

Da oggi, 12 Dicembre, è attiva la campagna di crowdfunding per il nuovo gioco da tavolo Malocchio realizzato da Majill Entertainment, perfetto per divertirsi con amici e parenti durante le feste di Natale.

Dal 12 al 23 Dicembre è possibile partecipare alla campagna di crowdfunding di Malocchio su Eppela per acquistare la propria copia di un nuovissimo gioco da tavolo fantasy realizzato dalla Majill Entertainment. Si può contribuire con un’offerta libera se vi piace il progetto che, oltre a Malocchio prevede una elettrizzante escape room in presenza a Milano o in live streaming, una graphic novel, un mediometraggio e tanto altro. Oppure potete scegliere tra due pacchetti di valore diverso che prevedono il gioco da tavolo Malocchio con l’aggiunta di alcune sorprese e accessori. Per partecipare basta cliccare qui.

Che gioco è Malocchio?

Malocchio è un gioco inclusivo che mira a far socializzare e a far trascorrere momenti piacevoli con i propri amici e parenti. Attraverso una meccanica intuitiva e divertente è perfetto sia per i neofiti dei giochi di società, sia per i più esperti del settore e promette un’avventura coinvolgente fino alla vittoria finale. Una grafica accattivante e curata anima le plance dei personaggi e le card con varie illustrazioni di luoghi magici e accessori esclusivi. Per conoscere meglio i protagonisti del gioco e le location dove essi agiscono, si incontrano e scontrano basta visitare il sito di Majill Entertainment ed esplorare il mondo dei fascinanti.

Chi sono i Fascinanti?

I fascinanti di Malocchio sono guerrieri dalla straordinaria potenza che traggono il loro potere dalle Dolls (bamboline di pezza magiche). Attraverso il superamento di tre prove denominato Il Rito di Coci acquistano maggior consapevolezza e si legano alla propria Doll in quello che è di fatto un legame simbiotico. I Fascinanti useranno le loro abilità per combattere contro il temibile generale Rockwell! Per essere precisi sono 6: Dorian, Lady Jezebel, Vicky, Nick, Viktor e G.F. Rockwell. Ognuno ha abilità e poteri specifici, una storia alle spalle e un futuro che i giocatori dovranno ogni volta scrivere. Giocare con loro è un’esperienza nuova ed emozionante, da provare. Per questo Natale 2022 si potrebbe boicottare la tombola e provare questo nuovo gioco di società dalle atmosfere magiche e fantasy.