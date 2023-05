It Lives Inside: il trailer dell’horror di Bishal Dutta

Presentato il trailer dell’atteso film horror.

Presentato il trailer ufficiale dell’horror diretto da Bishal Dutta dal titolo di It Lives Inside.

Aumenta l’attesa per un horror che si preannuncia inquietante e allo stesso tempo imperdibile. Si sta parlando di It Lives Inside, una pellicola diretta da Bishal Dutta presentata in anteprima nel corso del SXSW Film Festival e di cui è stato da pochissimo presentato il trailer ufficiale.

It Lives Inside: il cast e il trailer

It Lives Inside è stato presentato come detto al SXSW Film Festival, nel corso del quale la pellicola è stata enormemente apprezzata vincendo anche il Midnight Audience Award. Il film è un horror di tipo indipendente, e alla regia ci sarà un esordiente promettente come Bishal Dutta, che ha accumulato nel corso degli ultimi anni enorme esperienza per quanto riguarda soprattutto la direzione di cortometraggi e grazie anche ad alcuni episodi della serie tv Triads. Ad occuparsi della produzione del film sono invece Sean McKittrick e Edward H. Hamm Jr., noti per aver lavorato in passato all’acclamato Scappa – Get Out del 2017 diretto da Jordan Peele e vincitore della migliore sceneggiatura originale ai Premi Oscar del 2018.

Per quanto riguarda il cast, a far parte di questo It Lives Inside sono tra gli altri Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel, Gage Marsh, Vik Sahay, Siddhartha Minhas, Paige Shaw, Sangeeta Wylie, Carlo Yu, e Saisha Muni.

Qui di seguito il trailer ufficiale di It Lives Inside.

La trama del film

La trama di It Lives Inside diretto da Bishal Dutta è incentrata sulle vicende di un’adolescente indiana-americana di nome Sam che cerca di rigettare le sue origini indiane, allontanandosi di conseguenza anche dalla sua famiglia, allo scopo di riuscire ad integrarsi nel migliore dei modi in un liceo. A spingerla verso tale direzione caratterizzata da queste insicurezze di tipo culturale anche e soprattutto l’amica Tamira, che è solita portare costantemente con sé un misterioso barattolo di vetro apparentemente vuoto.

All’improvviso, però, la vita della ragazza verrà profondamente sconvolta da un avvenimento inaspettato e terrificante allo stesso tempo, che consiste nella comparsa di uno spirito demoniaco che si impossessa proprio della sua amica: causa principale di ciò in maniera involontaria è la stessa Sam, che in un momento di rabbia finisce con il rompere quel barattolo che conteneva in realtà al suo interno proprio questo spirito malvagio.

A questo punto la ragazza dovrà così fare i conti con questa entità cercando, anche con l’aiuto dei suoi genitori, di trovare il modo per poterla scacciare via per sempre dalla sua vita.