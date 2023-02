Stella Stevens è morta a 84 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer

La nota attrice Stella Stevens, famosa per i suoi film con Elvis e Jerry Lewis, è morta a 84 anni dopo una lunga battaglia contro il morbo di Alzheimer.

È morta a 84 anni Stella Stevens, la star di Hollywood che dagli anni ’60 in poi, riempì i cinema con i suoi film a fianco di attori importanti come Elvis e Jerry Lewis. A darne la triste notizia, il figlio e un caro amico, i quali hanno confermato che la donna ha perso la sua battaglia con l’Alzheimer, di cui era malata da anni.

Chi era Stella Stevens?

Estelle Caro Eggleston, conosciuta da tutti con il nome d’arte di Stella Stevens, era nata a Yazoo City nel 1938 e continuò a lavorare come attrice fino al 2004 con il film Blessed-il seme del male. Si è sposata giovanissima, a 16 anni, con Noble Herman Stephens, padre del suo unico figlio, Andrew Stevens, oggi famoso regista e attore.

Nel 1956 la coppia divorziò ufficialmente e grazie alla sua bellezza, non passò molto, che fu chiamata a lavorare come modella per la nota rivista hard di Playboy. Quell’esperienza fu sia un trampolino di lancio per la Stevens, sia un faticoso fardello che si portò dietro per molto tempo, come dichiarò lei stessa:

“Ho fatto del mio meglio con gli strumenti che avevo e le opportunità che mi sono state date. Ero una mamma divorziata con un bambino quando avevo 17 anni. E Playboy ha fatto tanto male quanto ha aiutato. Ma nonostante quell’inizio difficile, ho fatto bene”. In seguito infatti prese parte a molti film di successo di genere diverso, lavorando con attori quali Elvis nel film Cento ragazze e un marinaio e con Jerry Lewis in Le folli notti del dottor Jerryll.

Viene ricordata come donna forte

Stella Stevens recitò in film molto famosi oltre quelli appena descritti, come per esempio La ballata di Cable Hogue, L’avventura del Poseidon, Operazione casinò d’oro e così via. Nel 1996 recitò anche in un film diretto dal figlio Andrew, Gioco di morte.

Viene ricordata da tutti come una grande attrice e una donna molto forte, come riportato anche dalla sua manager, Maria Calabrese:

“È stato un onore e un privilegio lavorare con Stella, che è stata una delle persone più meravigliose e dotate con cui abbia mai lavorato…Era un’incredibile amante degli animali, una combattente di cavalli, una rock and roller, quindi in anticipo sui tempi e molto più di un sex symbol – per cui i suoi fan adoranti la ammiravano e capivano. Che enorme mole di lavoro e perdita. Era l’OG delle donne forti di Hollywood”.