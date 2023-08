La morte di Angus Cloud: le strazianti parole della madre

Le parole della madre di Angus Cloud dopo la tragica morte di suo figlio.

A una settimana di distanza dalla morte di Angus Cloud sono arrivate le commoventi parole della madre. Lo scorso 31 luglio è scomparso Angus Cloud, giovanissimo attore reso celebre dalla serie tv di successo Euphoria. Fin da subito, i media americani avevano tirato in ballo l’ipotesi del suicidio, voci che però sono ora state allontanate con forza dalla madre del ragazzo Lisa Cloud.

La scomparsa di Angus Cloud: le parole della madre

A circa 24 ore dalla morte di Angus Cloud, TMZ aveva pubblicato una telefonata della madre dell’attore al 911 in cui quest’ultima chiedeva aiuto parlando di overdose. Da lì le voci su un possibile suicidio della star di Euphoria. Ora però la donna ha voluto fare chiarezza tramite un post condiviso sul proprio profilo Facebook:

“Amici, voglio che tutti sappiate che apprezzo il vostro amore per la mia famiglia in questo momento difficile. Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio sia stato profondamente addolorato per la morte di suo padre per mesotelioma, il suo ultimo giorno è stato tranquillo e sereno“.

Lisa Cloud ha poi proseguito:

“Angus stava riorganizzando la sua stanza e mettendo oggetti in giro per casa con l’intento di rimanere un po’ nella casa che amava. Aveva parlato del suo intento di aiutare a provvedere alle sue sorelle al college e di aiutare me emotivamente e finanziariamente. Non voleva porre fine alla sua vita. Quindi non credete a quello che leggete. Quando ci siamo abbracciati per la buonanotte ci siamo detti quanto ci volevamo bene e lui ha detto che mi avrebbe rivisto la mattina. Non so se o cosa possa aver messo nel suo corpo quella notte. So solo che ha messo la testa sulla scrivania dove lavorava ad un progetto artistico, si è addormentato e non si è svegliato“.

Lisa Cloud sulla morte del figlio Angus

Angus Cloud’s mom took to her Facebook and shared details that led her to believe his overdose was accidental. She also said that he wasn’t showing any signs of mental health issues the day that passed. pic.twitter.com/2MxhDLTgfo — No Jumper (@nojumper) August 6, 2023

A chiusura del suo commovente messaggio Lisa Cloud ha dunque parlato nello specifico delle cause della morte di Angus:

“Scopriremo che è andato in overdose accidentalmente e tragicamente, ma è abbondantemente chiaro che non aveva intenzione di lasciare questo mondo. Le sue lotte erano reali. Ha dato e ha ricevuto tanto amore e sostegno dalle persone che amava. Il suo lavoro in Euphoria è diventato importante per la sua generazione e ha aperto una conversazione sulla compassione, sulla lealtà, sull’accettazione e sull’amore. Molti hanno scritto che la sua morte è stata intenzionale. Voglio che voi sappiate che non è così. La verità non è questa“.