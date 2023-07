Giulia De Lellis e il suo rapporto con l’Acne | Come gestisce il problema l’influencer

L’influencer Giulia De Lellis parla del suo rapporto con l’acne che deve affrontare ta alti e bassi.

Giulia De Lellis è un influencer attiva da sempre nel settore beauty e make up. Crescendo è diventata testimonial di vari brand importanti a livello mondiale con oltre 5 milioni di followers su instagram. Ha scritto il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! in cui parlava della sua storia con il tronista e dj Andrea Damante.

De Lellis ha un ottimo rapporto con i suoi fan che aggiorna quotidianamente anche della sua vita personale, delle sue giornate positive e di quelle negative, cercando di essere, per quanto possibile in quanto personaggio pubblico, sincera e schietta.

Giulia De Lellis infatti condivide con i suoi fan momenti felici e momenti negativi della sua vita e questa volta nelle sue Instagram stories ha condiviso, senza filtri di alcun genere, un’immagine di sé alla quale con il tempo ha abituato chi la segue. Ecco cosa è successo.

La patologia dell’influencer

Come tutti ben sanno da molto tempo, perché la ragazza e modella non si è mai nascosta dietro trucchi artificiosi di alcun genere, Giulia De Lellis soffre di acne.

Ma cos’è l’acne? Ce ne sono vari tipologie ma tutte riguardati una condizione della pelle che difficilmente può essere curata e rimossa del tutto: è una predisposizione. Giulia De Lellis questa volta nelle sue stories ha condiviso un’immagine di sé senza filtri con il viso coperto di acne, commentando così: “è uno sfogo” che negli ultimi giorni purtroppo ha preso il sopravvento.

Nulla di nuovo per i suoi fan che sono abituati a vederla combattere con questa condizione da molto tempo ma la ragazza ha tenuto a precisare un messaggio di speranza per tutti coloro che come lei a volte possano non trovarsi belli. Infatti tra la presentazione di un prodotto per una beuty routine ed un altro, l’influencer italiana ha detto: “Non vedo l’ora di truccarmi. Una cosa di cui sono contenta è che in questi giorni mi sono truccata solo la sera ma ho avuto uno sfogo tremendo.”.



“Accogliamo i giorni in cui non ci vediamo bene con tutta serenità così saremo più felici quando arriveranno quelli migliori. Voglio truccarmi, oggi mi vedo come un ce**o” aggiunge poi, ridendo.