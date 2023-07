Real Time: Giulia De Lellis sarà conduttrice di un nuovo reality

Giulia De Lellis torna alla conduzione di un programma dopo Love Island Italia.

Giulia De Lellis è stata scelta per la conduzione del programma Amore alla prova.

A due anni di distanza dall’esperienza della conduzione del programma Love Island Italia Giulia De Lellis è pronta a rivestire nuovamente i panni della conduttrice. La nota web influencer è stata scelta nello specifico per la direzione del reality show dal titolo di Amore alla prova – La crisi del settimo anno in onda su Real Time.

Giulia De Lellis dirigerà Amore alla prova su Real Time

Nel corso della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva, è stato annunciato tra i nuovi programmi anche un reality show dal titolo ufficiale di Amore alla prova. A condurre il programma che andrà in onda su Real Time sarà Giulia De Lellis.

Questo il commento entusiasta da parte della diretta interessata, che nel corso degli anni ha preso parte a importanti programmi come soprattutto Uomini e Donne e Grande Fratello Vip:

“Finalmente ve lo posso dire! A novembre mi troverete su Real Time in un nuovo programma. Si chiama Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Sarà una figata incredibile, ma non posso farvi troppi spoiler. Se siete una coppia che sta attraversando un periodo intenso e desiderate fare un esperimento ci sono ancora i casting aperti. Abbiamo iniziato già qualche mese fa, stiamo facendo delle riunioni. Mi piace potermi realizzare nel mio piccolo senza dare fastidio a nessuno. Sono onorata di essere stata scelta per condurre questo programma che in Italia non è mai stato fatto. In questo periodo non me ne sono rimasta sul divano, ma ho studiato e mi sono perfezionata“.

Le dichiarazioni del direttore responsabile di Real Time

A fare eco all’entusiasmo di Giulia De Lellis è stato anche il direttore responsabile di Real Time Gesualdo Vercio. Queste le sue dichiarazioni a TvBlog:

“Con Real Time riusciamo a raccontare tanti aspetti dell’amore. I primi appuntamenti nei ristoranti con Primo Appuntamento, i matrimoni sfarzosi e bellissimi con Il Castello delle Cerimonie, i matrimoni a due di Matrimonio a prima vista. Un pezzettino che ancora mancava era quello delle crisi. In Amore alla prova vedremo quattro coppie che si scambieranno tra di loro il proprio partner. Ognuno di loro vivrà per quattordici giorni con un altro partner per capire a che stadio è la sua storia d’amore“.