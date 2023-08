The Help: Jessica Chastain spinge per un sequel

L’attrice statunitense desidera un sequel del film del 2011 diretto da Tate Taylor.

Jessica Chastain avrebbe già in mente una propria precisa idea per quanto riguarda un possibile sequel di The Help. Nel film del 2011, la statunitense interpreta per la precisione il personaggio di Celia Foote, una casalinga bianca che viene costantemente evitata dalle altre donne che abitano nel suo stesso quartiere.

Tra i personaggi presenti all’interno della pellicola, oltre alla Eugenia Skeeter Phelan interpretata da Emma Stone e alla Aibileen Clark interpretata invece da Viola Davis, è presente anche una donna di nome Minny Jackson, interpretata da un Octavia Spencer in grado per questo ruolo di vincere l’Oscar per la migliore attrice non protagonista. In particolare, le idee di Jessica Chastain per il sequel di The Help riguarderebbero da vicino proprio il personaggio della Spencer.

Il progetto del sequel partirebbe proprio da un approfondimento di Minny, che nel film del 2011 lavora proprio per la Celia interpretata dalla Chastain. Il legame tra questi due personaggi risulta essere particolarmente forte con entrambe le donne che sono alle prese con matrimoni complicati.

Ecco le parole dell’attrice al podcast Awardist di EW:

“Sapete a chi penso continuamente e vorrei semplicemente interpretare di nuovo? Celia Foote. Voglio semplicemente fare qualcosa. Celia e Minny al centro della storia e vedere cosa è accaduto ai due personaggi. Magari sono finite per vivere insieme e crescere il bambino aiutandosi a vicenda, erano migliori amiche. Quanto sarebbe fantastico quel film? L’ho adorata e ho potuto essere un po’ sciocca. Con molti personaggi sento di aver potuto avere molte esperienze. Con Celia mi sono immersa totalmente nel personaggio e non ho avuto così tanto materiale perché ero una parte secondaria di quella storia. Quello è un personaggio che vorrei rivisitare“.

La trama di The Help

La trama di The Help si basa sull’omonimo romanzo del 2009 scritto da Kathryn Stockett, amica d’infanzia proprio del regista Tate Taylor. Al centro del film, che ha ottenuto il plauso di pubblico e critica oltre a numerosi riconoscimenti a livello internazionale, segue le vicende di Skeeter (Emma Stone), una ragazza bianca e neolaureata che ha deciso di fare ritorno in Mississippi a casa dei ricchi genitori.

La protagonista ha il sogno di diventare una scrittrice e inizia per questo a scrivere per un piccolo quotidiano del posto occupandosi nello specifico di rispondere alla posta delle casalinghe. Skeeter però si spingerà presto molto oltre: a causa del razzismo purtroppo imperante negli anni sessanta, la ragazza decide di raccogliere all’interno di un proprio libro il punto di vista delle numerosissime donne afroamericane che lavorano come domestiche per le famiglie bianche. Una mossa che finisce inevitabilmente con il sollevare un polverone.