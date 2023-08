Megan Ria, un Taglio di Capelli Audace: Il Viaggio dell’Auto-Styling | Ecco cosa ha fatto

Megan Ria si taglia i capelli da sola e il risultato è impressionante. Ecco il gesto estremo dell’ex concorrente di Amici. Non indovinerete mai cosa ha fatto.

Megan Ria, una delle concorrenti della ventiduesima edizione di Amici, il popolare talent show italiano, ha attraversato un percorso pieno di sfide nel suo percorso sotto i riflettori. Grazie alla sua dedizione e al suo impegno, è riuscita a guadagnarsi apprezzamento e a ottenere una posizione lodevole all’interno della scuola televisiva di Canale 5. Oltre ai suoi successi, ha anche trovato l’amore con Gianmarco Petrelli, un altro concorrente, e la loro relazione continua a prosperare.

In una recente intervista a Verissimo, Gianmarco ha apertamente confessato il suo amore per la fidanzata, condividendo che si conoscevano già prima di entrare ad Amici,” ma all’epoca la loro relazione era strettamente platonica. Lo spettacolo ha offerto loro l’opportunità di approfondire il loro legame, rivelando numerose affinità condivise.

Più di recente, la coppia ha portato avanti la loro relazione convivendo e hanno addirittura condiviso un video su TikTok in cui Megan ha intrapreso il taglio dei suoi capelli da sola. Megan aveva portato le treccine per diversi mesi, ma ha deciso di tornare ai suoi ricci naturali. La domanda ora è: quale acconciatura le si addice di più?

Il taglio

Recentemente, Megan Ria, influencer e creatrice di contenuti su YouTube, ha condiviso un video in cui affronta il taglio dei suoi capelli da sola a casa. Il risultato finale ha stupito molti fan, che hanno ammirato la sua audacia e abilità nel fai-da-te.

A seguito della chiusura di saloni di bellezza e barbieri a causa della pandemia, molte persone si sono trovate a dover affrontare la sfida di tagliarsi i capelli da sole. Megan Ria ha accettato questa sfida, mettendo alla prova le sue capacità cercando di eseguire un taglio fai-da-te e condividendo l’esperienza con i suoi seguaci.

Megan Ria ha documentato attentamente il processo del taglio dei capelli a casa in un video tutorial. Ha iniziato suddividendo i capelli in sezioni e tagliando le punte. Successivamente, ha utilizzato le forbici per creare una frangia stile lob, modellando e alleggerendo i capelli con perizia. Al termine del taglio dei capelli, Megan Ria ha svelato il risultato finale di fronte alla telecamera. Il taglio lob con la frangia era armonioso e sorprendentemente professionale. Molti dei suoi seguaci hanno espresso la loro sorpresa per la sua abilità e hanno apprezzato il suo coraggio nel cimentarsi in un’impresa così audace.

La ballerina ha dimostrato quindi che è possibile ottenere un taglio di capelli dall’aspetto professionale a casa propria. Il suo tutorial video ha ispirato molti dei suoi seguaci a provare a fare lo stesso e ad abbracciare un approccio fai-da-te alla cura dei capelli.