Gianmarco Onestini prenderà parte ad un nuovo reality

Gianmarco Onestini parteciperà ad un nuovo reality, l’influencer è pronto a tornare sotto le telecamere 24 ore su 24. Sono tutti molto curiosi di sapere questa volta, dove andrà a finire, in quanto i reality praticamente li ha fatti quasi tutti.

Il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, l’influencer che è quasi impossibile vedere con la maglietta abbassata, ha fatto emozionare i suoi fans, dopo aver comunicato che parteciperà ad un nuovo reality. La curiosità tra i followers è palese, in quanto i fratelli Onestini, chi più chi meno, di reality ormai sono dei veri esperti.

Tra l’altro, a Gianmarco Onestini è rimasto ancora “sul groppone”, quel dietrofront fatto da Mediaset nei suoi confronti per quanto riguarda la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Quando i suoi followers non hanno visto il suo volto tra i naufraghi dell’Isola, hanno chiesto spiegazioni al modello, il quale ha dichiarato di non aver mai “acquistato” il biglietto per Honduras, essendo tutte fake news. Molti gli hanno creduto, altri sostengono che la sua assenza faccia parte dell’iniziale progetto di Pier Silvio Berlusconi di vedere meno trash e meno litigi nei suoi programmi.

Cosa sappiamo di Gianmarco Onestini?

Gianmarco Onestini, fratello di Luca, è un modello, influencer e personaggio televisivo, nato a Castel San Pietro Terme nel 1996. Fin da ragazzo, pur portando parallelamente a termine i suoi studi, il “piccolo” Onestini si è concentrato sul suo aspetto fisico, praticando non solo duri allenamenti, ma interessandosi anche alle pratiche di arti marziali insegnate nella boxe e MMA.

Grazie al suo fisico statuario, è diventato un modello famoso e un seguitissimo influencer. In seguito ha così iniziato a fare la spola tra l’Italia e la Spagna, partecipando a tutti i reality disponibili, iniziò così da Temptation Island, il Grande Fratello Vip, La pupa e il secchione, El Tiempo del Descuento e così via. In Spagna ha affinato anche la sua tecnica come cantante, incidendo il brano Maracanà nel 2020. Per amore si trasferì nel paese iberico, per vivere insieme alla modella, Adra Molinero. Il loro idillio d’amore però terminò quasi subito per via di un tradimento commesso dalla donna.

Il nuovo progetto lavorativo di Gianmarco Onestini

È ufficiale! Gianmarco Onestini parteciperà ad un nuovo reality spagnolo, che verrà trasmesso su Telemundo, stiamo parlando di Los 50. In questo show, ci saranno appunto 50 celebrità che si dovranno sfidare a colpi di logica per via di quei giochi ad eliminazione. Il vincitore del reality, sarà l’ultimo rimasto ancora in gara. Tutto ciò ricorda molto una nota serie tv coreana, ma forse qui, nessuno morirà…si scherza ovviamente.

Ad Onestini gli haters possono dire tutto tranne che perde tempo in attesa di un lavoro. Se ci fosse un Guinnes dei primati per questo, molto probabilmente, Gianmarco vincerebbe per essere uno dei personaggi che ha partecipato a più reality di tutti.