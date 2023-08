Da Fast and Furious all’horror: ecco il nuovo film di Sung Kand

E’ uscito il trailer del nuovo film di commedia horror intitolato Shanky Rivers. Trailer e data di uscita.

Sung Kang, l’attore celebre per aver dato vita al personaggio di Han nella lucrativa saga di Fast & Furious, ha inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera cinematografica con un progetto insolito. Dopo aver sfrecciato nelle auto più veloci del mondo, Kang ha fatto il suo debutto alla regia con un film che abbandona l’azione spettacolare e l’adrenalina delle corse automobilistiche per abbracciare il genere dell’horror.

Il suo nuovo film, intitolato Shaky Shivers, rappresenta un evidente omaggio agli intramontabili film dell’orrore degli anni Ottanta, una passione di Kang che ora prende vita sul grande schermo con uno spirito nostalgico e ironico. Recupera il trailer.

Curiosità e informazioni

Nato in Georgia nel 1972, Sung Kang è universalmente riconosciuto per aver portato il personaggio di Han Lue a brillante vita in ben sei episodi della saga Fast & Furious.

Da The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) fino a Fast X (2023), Kang ha guidato auto ad altissima velocità e ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo. Tuttavia, il suo nuovo film segna una svolta radicale, dimostrando la sua versatilità artistica.: “L’idea era quella di creare un film per gli appassionati dell’horror old-school, per poi incoraggiarli a condividerlo con le nuove generazioni”, ha rivelato Kang, evidenziando il desiderio di trasmettere il fascino del cinema di un tempo a un pubblico più giovane.

La trama di Shaky Shivers è ambientata nei primi anni Novanta e segue le vicende di Lucy, una giovane donna convinta di essere stata morsa da un enigmatico animale che la trasformerà in un terribile lupo mannaro. Insieme all’amica Karen, Lucy si trova coinvolta in un’avventura travolgente fatta di caos e magia, e si troverà a fronteggiare una creatura spaventosa che sembra essere sfuggita direttamente da un film horror degli anni Ottanta. Gli autori della sceneggiatura sono Andrew McAllister e Aaron Strongoni, mentre le protagoniste sono interpretate da Brooke Markham e VyVy Nguyen.

Il trailer ufficiale del film offre uno sguardo intrigante su questo nuovo e avvincente capitolo della carriera di Sung Kang.

Con un tocco di nostalgia e una dose di umorismo, il film promette di essere un’esperienza cinematografica unica, in cui l’attore si allontana dai motori ruggenti per esplorare un mondo di spaventi e risate. E’ destinato infatti a fare il suo debutto presto in sala e sulle piattaforme on demand negli Stati Uniti, aprendo la strada a una nuova fase della carriera di Sung Kang dietro la macchina da presa.