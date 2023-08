Alec Baldwin e Stephen Dorff protagonisti del thriller d’azione ‘Cold Deck

L’attore torna sul set dopo quello spiacevole episodio ma la produzione Hollywoodiana è ferma per i continui scioperi. Ecco cosa è successo.

Nel mondo del cinema, nuove produzioni e nuovi progetti continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico, e il recente annuncio del thriller d’azione Cold Deck non fa eccezione. Secondo quanto riferito da Deadline, i noti attori Alec Baldwin e Stephen Dorff sono pronti a guidare il cast di questa intrigante pellicola indipendente, che ha già completato le riprese principali prima dell’inizio dello sciopero di SAG-AFTRA il 14 luglio.

La trama ufficiale di Cold Deck promette una dose di azione e suspense: un gruppo di taglialegna si imbatte in un sito di produzione di metanfetamine nascosto in profondità nella foresta. Da quel momento, le loro vite prendono una piega pericolosa e drammatica, poiché si ritrovano a dover lottare per la sopravvivenza mentre sono inseguiti da un pericoloso cartello della droga.

Questa premessa avvincente offre il terreno fertile per un thriller mozzafiato, ricco di tensione e adrenalina.

Cast e curiosità

Oltre alle stelle principali Alec Baldwin e Stephen Dorff, il cast di Cold Deck comprende una serie di talentuosi attori, tra cui Lucy Martin, Jesse Metcalfe, Lochlyn Munro, Clive Standen e Tom Welling.

La regia del film è affidata a Brian Skiba, che ha già dimostrato la sua abilità nel dirigere con il film Pursuit, mentre la produzione è curata da Corey Large, noto per il suo coinvolgimento in Apex. La sceneggiatura, elemento chiave di qualsiasi produzione cinematografica, è stata firmata da Joe Perruccio ed Eric Bromberg, promettendo una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

La notizia del coinvolgimento di Alec Baldwin nel progetto arriva in un momento in cui l’attore è stato scagionato da tutte le accuse legate alla tragica sparatoria sul set di Rust, che ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Baldwin è tornato sul set nello stesso mese in cui è stato scagionato, dimostrando la sua dedizione al suo lavoro.

La passione e l'impegno del cast e della troupe dietro le quinte si riflettono nell'anticipazione per questo progetto, che ci ricorda quanto il mondo del cinema sia sempre in fermento e pronto a regalarci nuove storie da vivere e scoprire.

La passione e l’impegno del cast e della troupe dietro le quinte si riflettono nell’anticipazione per questo progetto, che ci ricorda quanto il mondo del cinema sia sempre in fermento e pronto a regalarci nuove storie da vivere e scoprire.