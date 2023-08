Cleopatra, Gal Gadot sul film: “Un compito importante”

L’attrice israeliana ha voluto parlare del suo prossimo ruolo.

Gal Gadot interpreterà prossimamente Cleopatra: le parole dell’attrice sul ruolo. Gal Gadot vestirà in un prossimo film i panni di Cleopatra, anche se non si conoscono ancora numerosi dettagli in merito alla pellicola. Il progetto relativo al film con al centro la regina d’Egitto è stato annunciato da ormai circa tre anni, ma il tutto sarebbe al momento ancora in alto mare. Ad affrontare in prima persona l’argomento è stata proprio Gal Gadot.

Le parole di Gal Gadot sul ruolo di Cleopatra

Il film su Cleopatra ha subito rallentamenti anche a causa del recente sciopero degli sceneggiatori. Per Gal Gadot, attrice scelta per interpretare il ruolo della protagonista, non vi sarebbe però alcuna fretta. Nel corso di un’intervista rilasciata per Flaunt, l’attrice ha voluto sottolineare l’importanza di questo ruolo:

“Si tratta di un compito importante. Non voglio affrettarmi a realizzarlo, è qualcosa che richiede rispetto perché stiamo parlando di Cleopatra. Abbiamo sceneggiatori incredibili come Laete Kalogridis. C’è una bellissima sceneggiatura. Non ci stiamo affrettando perché bisogna essere responsabili quando si ha a che fare con una donna così incredibile, iconica e leggendaria“.

La Gadot ha poi voluto spiegare il tipo di approccio che verrà adottato dal film su Cleopatra: “La storia di Cleopatra è già stata adattata alcune volte in modo brillante, ma so che la nostra generazione e i giovani sanno molto poco su di lei. Sanno che era una persona seducente, che aveva una relazione con Marco Antonio e Giulio Cesare, ma in realtà quando leggi di Cleopatra e della sua vita, della sua eredità e dell’impero che governava ci si rende conto che era una donna straordinaria. Ci sono così tante cose che non sono mai state raccontate sul suo conto e io voglio esaltare proprio questo“.

I prossimi lavori di Gal Gadot

Di recente Gal Gadot, nota ormai a livello mondiale anche e soprattutto per il ruolo di Wonder Woman nel DC Universe, è apparsa come cameo sia in Shazam! Furia degli dei che in The Flash. Nei panni della supereroina DC in Wonder Woman del 2017 e in Wonder Woman 1984 del 2020, l’attrice ha voluto smentire per adesso le voci su un possibile terzo film sul personaggio.

Tra i prossimi ruoli con i quali sarà impegnata la Gadot degno di menzione è soprattutto quello della Regina Cattiva nel prossimo live action di Biancaneve, con Rachel Zegler che vestirà invece i panni della protagonista.