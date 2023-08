Jeremy Renner: le rivelazioni sulle cure dopo l’incidente

Le rivelazioni da parte dell’attore sulle cure in seguito al terribile incidente con lo spazzaneve.

Jeremy Renner ha svelato ulteriori dettagli sulle cure dopo l’incidente dello scorso mese di gennaio.

Jeremy Renner prosegue il proprio percorso di riabilitazione in seguito al terribile incidente dello scorso gennaio. In occasione dell’ultimo capodanno, l’attore era stato investito da uno spazzaneve subendo la rottura di trenta ossa. Il peggio sembrerebbe però ormai essere alle spalle, con l’Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe che ha svelato ulteriori dettagli in merito alle cure cui si è sottoposto.

Le rivelazioni di Jeremy Renner sulle sue cure

Dopo l’incidente che ha messo seriamente a rischio la sua vita, Jeremy Renner ha trascorso mesi difficili. Nel corso del suo lunghissimo processo di recupero, l’attore è stato sottoposto anche ad ossigenoterapia iperbarica. Un trattamento cui è possibile fare ricorso per problemi medici di vario tipo e che la star del Marvel Cinematic Universe sta ancora continuando a ricevere.

Jeremy Renner ha voluto rivelare la cosa tramite un post sul proprio profilo Instagram, una foto di lui che si sta sottoponendo al trattamento accompagnata dalla seguente didascalia: “Camera iperbarica, pressione atmosferica 2, ossigeno alto, due volte al giorno“. Nello specifico, la camera di ossigeno iperbarica permette ai pazienti che vi si sottopongono di respirare ossigeno puro. Questo di conseguenza può passare più rapidamente all’interno dei tessuti e del flusso sanguigno, accelerando in questo modo in maniera considerevole il processo di guarigione.

Sempre tramite i social media, Jeremy Renner ha voluto ringraziare anche i suoi numerosi follower per l’incoraggiamento e il sostegno ricevuti nel corso degli ultimi mesi: “Gli allenamenti mattutini e i propositi hanno cambiato tutto questo particolare anno nuovo che era nato dalla tragedia per tutta la mia famiglia. Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e per la premura per me e per la mia famiglia. Tanto amore e apprezzamento a tutti voi. Queste oltre trenta ossa rotte si ripareranno e diventeranno più forti, proprio come l’amore e il legame con la famiglia e con gli amici. Amore e benedizioni a tutti voi“.

Parole cui hanno fatto seguito quelle di Kym Renner, la sorella di Jeremy: “Chi conosce Jeremy sa che lui è un combattente e che non scherza. Sta raggiungendo tutti gli obiettivi. Non possiamo che sentirci estremamente positivi sulla strada da percorrere“.

L’incidente di Jeremy Renner

Lo scorso capodanno Jeremy Renner, noto per il ruolo di Occhio di Falco nell’universo Marvel, era intento a pulire il vialetto della propria abitazione con uno spazzaneve. Per paura di investire il nipote lì presente, Renner ha finito con lo sporgersi in misura eccessiva dalla cabina perdendo l’equilibrio e venendo investito dal pesante veicolo.

Nonostante la rottura di oltre trenta ossa, l’attore candidato agli Oscar nel 2010 per The Hurt Locker e nel 2011 per The Town non ha per fortuna riportato danni agli organi vitali, con il processo di guarigione che sta proseguendo ormai a gonfie vele.