Robert Downey Jr. Sfida Alfred Hitchcock. Il Tentativo di Rinnovare un Classico

L’attore ha aperto la sfida: si può fare un remake di Vertigo meglio dell’originale? Ecco cosa ha detto.

Alfred Hitchcock è indubbiamente uno dei registi più rispettati di sempre, motivo per cui i remake delle sue opere non riescono spesso a ottenere successo.

Tuttavia, Robert Downey Jr. spera di cambiare questa tendenza. Sebbene non tutti i film di Hitchcock siano stati accolti con entusiasmo al loro debutto e alcuni dei suoi lavori successivi non abbiano mai davvero decollato, il regista è ora considerato uno dei migliori nel suo campo. Da Psycho a Rebecca, è responsabile di alcuni dei thriller più iconici mai realizzati. Psycho è particolarmente notevole poiché prende la decisione di uccidere rapidamente la star di punta. Una mossa audace che al tempo della distribuzione del film era inusuale.

Un’altro dei capolavori indiscussi di Hitchcock è Vertigo. Una storia su un ex detective di polizia diventato investigatore privato, affetto da una paura debilitante delle altezze.

Ed è proprio questo film che Robert Downey Jr. desidera remakeare, nonostante l’importanza del classico originale. In una recente intervista con il The New York Times, Downey ha spiegato la sua motivazione dietro il tentativo di rimodellare un capolavoro senza tempo. Ecco cosa ha detto

Robert Downey Jr: “Possiamo fare di meglio”

“Non è solo rischioso. È praticamente ridicolo persino considerare il remake di Vertigo. Ottimo, vediamo un po’! Innanzitutto, chi sarebbero i nostri collaboratori in questo progetto? Li amiamo e li rispettiamo. In secondo luogo, lasciatemi rileggere la sinossi originale. Credo che possiamo fare di meglio.” ha detto l’attore ridendo.

L’attore protagonista di migliaia di film MCU ha aggiunto di aver praticato l’arrampicata e di essere rimasto bloccato in quella paralizzante sensazione di panico, e che se non fosse stato per l’imbarazzo, avrebbe chiesto di essere tirato fuori dalla roccia. Questa esperienza lo ha fatto riflettere sul fatto che ci sono dispositivi cinematografici ancora da esplorare appieno e che potrebbero offrire un’esperienza coinvolgente.

Non vi sono notizie concrete su quando potremo attendere un remake del genere, ma si spera che questa sfida riesca a ottenere maggiore successo rispetto ad altri tentativi di adattare le opere di Hitchcock.

Il desiderio di Downey di affrontare questa sfida rischiosa dimostra la sua passione e creatività nel mondo del cinema, anche se si tratta di rinnovare un classico del calibro di Vertigo.