Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: “Vorremmo avere dei figli”

I piani della politica e dell’attore per il loro futuro.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno svelato i propri desideri per il proprio futuro insieme.

La politica Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti desiderano non solo convolare a nozze ma anche avere dei figli. I due si sono concessi per la loro prima intervista di coppia dopo l’inizio della propria relazione svelando apertamente i propri desideri per il proprio futuro insieme.

Giulio Berruti sull’inizio della relazione con Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno rilasciato un’intervista a Chi per parlare della loro storia d’amore e dei piani in programma per il prossimo futuro. I due sono partiti prima di tutto dal racconto di come è nata la loro relazione. Queste le parole al riguardo da parte di Giulio:

“La prima volta che ci siamo incrociati è stato nel 2015. Io ero un povero attore e lei invece era già un ministro! Uscivo dalla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla. Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più“.

Nonostante il primissimo incontro nel 2015, la storia d’amore ha però avuto inizio soltanto due anni dopo. Queste altre dichiarazioni dell’attore:

“Ci siamo rivisti solo due anni dopo. Stavolta al Quirinale per la Festa della Repubblica il 2 giugno. Mia madre ha lavorato lì per anni. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi“.

Le parole di Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre del 2019 e già ministro nel corso del governo Renzi, ha così parlato dell’inizio del rapporto con Giulio:

“Giulio mi aveva colpito, ma ho aspettato a rispondere e nel frattempo lui aveva incontrato un’altra persona. Anche io ho avuto un’altra storia. Con la pandemia è tornato, ma c’era il lockdown e così abbiamo ripreso a vederci dopo. Al parco, con il cane: a quel punto eravamo liberi entrambi. Prudenti, ma liberi“.

La politica è poi passata a parlare dei piani per il prossimo futuro:

“Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii. Per il matrimonio aspetto che Giulio me lo chieda“.

Proprio in tema matrimonio, l’attore ha replicato nel seguente modo:

“Anche io aspetto che lo faccia lei. Scherzo! Non c’è una data, ma prometto che appena verrà fissata Chi sarà il primo a saperlo“.