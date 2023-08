The Continental: il trailer della miniserie spin-off di John Wick

Il trailer ufficiale della miniserie legata alla saga cinematografica di John Wick.

The Continental è una miniserie televisiva statunitense spin-off della saga di John Wick: ecco il trailer ufficiale. Tra poco più di un mese, precisamente il prossimo 22 settembre, farà il suo arrivo tramite Peacock TV negli Stati Uniti e tramite Amazon Prime Video nel resto del mondo The Continental, miniserie televisiva statunitense che consiste in una sorta di prequel o spin-off della saga cinematografica di John Wick con protagonista Keanu Reeves.

Il trailer ufficiale di The Continental

Peacock ha da pochissimo pubblicato il trailer ufficiale della serie televisiva The Continental: From the World of John Wick. Questa miniserie è stata creata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, con i tre che figurano anche tra gli sceneggiatori dello show in collaborazione con Ken Kristensen.

La miniserie è divisa in tre parti: la prima e la terza sono state dirette da Albert Hughes, mentre ad occuparsi della direzione della seconda è stata invece Charlotte Brandstrom. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road Pictures, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e il regista di John Wick Chad Stahelski. Prima dell’ultimo trailer, The Continental era stato già presentato attraverso un primo teaser che era stato divulgato già lo scorso mese di aprile.

Il prodotto punta ad espandere ulteriormente l’universo e il franchise di John Wick, tornato sul grande schermo alla fine dello scorso mese di marzo con l’uscita del quarto film della saga diretto per l’appunto da Chad Stahelski. Ecco quindi qui di seguito il trailer ufficiale di The Continental: From the World of John Wick.

La trama di The Continental

The Continental è ambientata nella New York degli anni settanta. Al centro della trama non vi è il John Wick interpretato da Keanu Reeves ma un uomo di nome Winston Scott. Quest’ultimo, interpretato da Colin Woodell, fa il suo arrivo al Continental Hotel, ovvero il riparo per tutti i più pericolosi sicari del mondo, per poi iniziare la sua rapida scalata verso il potere arrivando a conquistare una posizione sempre più di prestigio. Ovviamente, l’intera messa in scena della storia non potrà che essere caratterizzata dalle immancabili sparatorie e dai frenetici combattimenti corpo a corpo all’ultimo sangue marchio di fabbrica della saga di John Wick.

Attore protagonista è dunque Colin Woodell, noto principalmente per i ruoli di Ethan in Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills e di Aiden in The Originals. Presente anche Mel Gibson nei panni dello spietato boss Cormac.

La prima parte di The Continental sarà disponibile come detto dal prossimo 22 settembre. La seconda sarà poi presentata in anteprima il 29, mentre la terza uscirà invece il prossimo 6 ottobre.