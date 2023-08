Addio a Rodriguez: La Leggenda della Musica dal Destino Straordinario | Ecco cosa è successo.

Muore un capisaldo della musica statunitense, vincitore di un Oscar nel 2012. Il mondo lo ricorderà sempre per lo Sugar Man.

La musica ha perso un’icona mentre Rodriguez, il cantautore il cui incredibile e al di là della finzione è stato esplorato nel documentario vincitore del premio Oscar Searching For Sugar Man del 2012, ci ha lasciato il 9 agosto all’età di 81 anni. La notizia è stata condivisa attraverso il suo sito web ufficiale, lasciando il mondo della musica in lutto.

Nato come Sixto Rodriguez, l’artista di Detroit ha lavorato in una catena di montaggio Chrysler mentre suonava nei club della città. Il suo talento catturò l’attenzione dei produttori Mike Theodore e Dennis Coffey, che produssero il suo album di debutto Cold Fact nel 1970 per l’etichetta indipendente di Los Angeles, Sussex Records.

Tuttavia, l’album e il suo successore non raggiunsero il successo commerciale desiderato e Rodriguez scomparve dal mondo della musica.

Rodriguez ha fatto la storia

Ma nel frattempo, le sue canzoni soulful e dai testi profondi, come Sugar Man, I Wonder e Climb Up On My Music, avevano raccolto un seguito appassionato in territori internazionali. In Australia, Cold Fact divenne un fenomeno cult, e in Sudafrica le sue canzoni divennero parte del movimento anti-apartheid.

Nonostante il suo successo all’estero, Rodriguez rimase all’oscuro del suo stesso impatto. Si pensava che fosse morto, fino a quando un giornalista sudafricano e il gestore di un sito web per i fan lo rintracciarono a Detroit nel 1997. Fu portato in Sudafrica per una serie di concerti esauriti, dimostrando che la sua musica aveva avuto un seguito fervente e duraturo.

La sua storia, molto affascinante, venne raccontata nel documentario Searching For Sugar Man, che si concentrò sulla sua rinascita musicale e sul suo ritorno agli onori della cronaca. Il film, che fu accolto con entusiasmo al Sundance Film Festival del 2012 e vinse numerosi premi, portò Rodriguez a una nuova fase della sua carriera.

Grazie infatti al successo del documentario, gli album di Rodriguez tornarono nelle classifiche negli Stati Uniti, e il musicista, che aveva già compiuto 70 anni, iniziò a suonare in tutto il mondo. La sua figura enigmatica, vestita di nero e con gli occhi nascosti dietro occhiali scuri, divenne un’icona del mistero e dell’ispirazione. Rodriguez è sopravvissuto dalle sue tre figlie, Eva, Sandra e Regan. La sua eredità musicale e la storia straordinaria della sua rinascita rimarranno per sempre nel cuore dei fan e nella storia della musica.