Watcher: trailer, trama e cast del thriller con Maika Monroe

Watcher, thriller con Maika Monroe e Burn Gorman, è ora disponile in streaming. La trama si concentra su una coppia che scopre di avere un vicino che li spia continuamente e ininterrottamente.

Su Sky Cinema è disponibile dal 30 luglio 2023 Watcher, il nuovissimo thriller dai tratti inquietanti diretto da Chloe Okuno e con Maika Monroe come protagonista. L’attrice interpreta Julia, una donna che si è appena trasferita a Bucarest insieme al marito. Un giorno, nota dei movimenti strani dietro le tende della finestra del vicino di casa e comincia a sospettare che l’uomo li stia spiando. Questi movimenti continuano tutto il giorno tutti i giorni, senza interrompersi mai.

Maika Monroe si è messa alla prova con un ruolo molto difficile e la sua interpretazione ha convinto la critica. La giovane attrice si sta facendo notare nel mondo di Hollywood ormai da diversi anni e ha recitato soprattutto al cinema. Tra le sue parti più iconiche c’è certamente quella della protagonista Jay nell’horror It Follows e di Anna nel thriller The Guest.

In questi anni ha lavorato soprattutto a thriller e horror (senza dimenticare i drammi come A qualsiasi prezzo e Un giorno come tanti) e certamente questi generi sono quelli in cui riesce a esprimere al massimo se stessa. La stessa cosa è successa anche con Watcher.

Watcher, tra orrore e paranoia con Maika Monroe

Watcher inizia con i coniugi Julia e Francis che si trasferiscono a Bucarest. Lei non avrebbe voluto cambiare Paese e stile di vita, ma ha deciso di supportare il compagno, ma per fare ciò ha dovuto rinunciare alla sua carriera come attrice. Quando arriva in Romania, si ritrova a passare le sue giornate da sola e presto si ritrova annoiata e senza uno scopo vero e proprio.

Presto, si accorge che un uomo la spia dalla finestra dell’appartamento di fronte al suo e si convince che sia un maniaco o un assassino. In città, infatti, si mormora che si nasconda un serial killer chiamato Il ragno e la donna decide di indagare. Questa è in breve la trama di Watcher. Ecco il trailer.

Il cast del film comprende, oltre a Maika Monroe, anche Karl Glusman, nei panni del marito, e Burn Gorman, che interpreta il misterioso osservatore. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2022 e ha riscosso un ottimo successo da parte della critica, che è stato poi replicato dal pubblico quando è uscito al cinema il 30 settembre scorso. Dal 30 luglio 2023 è disponibile in streaming su Sky Cinema.