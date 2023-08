The Good Mother, in anteprima il trailer del thriller con Hilary Swank

Il trailer del thriller The Good Mother è appena stato rilasciato in anteprima. Ecco anche trama e cast del film.

Tra i film in uscita nei prossimi mesi, non si può non nominare anche The Good Mother. La pellicola, come suggerisce il titolo, si concentrerà sulla storia di una donna che affronta il suo legame con la maternità e con il figlio. Non si tratta però di un dramma, bensì di un thriller e la protagonista sarà interpretata da Hilary Swank. La storia, infatti, parlerà di morte, disperazione, alleanze e vendetta.

L’attrice lavora nel mondo dello spettacolo e del cinema da anni, da quando era giovanissima. Ha debuttato nel 1992 nel film Buffy – L’ammazzavampiri (che avrebbe poi lanciato la serie, ma con Sarah Michelle Gellar come protagonista) ed è diventata nota al pubblico soprattutto con il ruolo dell’adolescente Julie in Karate Kid 4.

Altri suoi film di successo sono Boys Don’t Cry (dove ha interpretato il ragazzo transgender Brandon; il film si ispira a una storia vera) e il dramma Million Dollar Baby, dove ha commosso tutti con la sua interpretazione della pugile Maggie. Questa volta si metterà alla prova con un thriller: andiamo a scoprire di più su The Good Mother.

The Good Mother, trailer, trama e cast del thriller con Hilary Swank

The Good Mother uscirà al cinema alla fine dell’estate, il 1° settembre 2023. La trama racconta la storia della giornalista Marissa Bennings che vuole vendicarsi dell’omicidio di suo figlio. Così, decide di formare un’improbabile alleanza con l’ex fidanzata di lui, incinta, Paige. Le due donne uniscono le forze per ritrovare gli assassini del ragazzo e avere finalmente la propria vendetta.

Presto, però, comprendono che la situazione è più grave e drammatica di quanto immaginassero. La trama ufficiale così continua: “Insieme affrontano un mondo di corruzione e droga nello squallido ventre di una piccola cittadina nello Stato di New York. Man mano che si avvicinano alla verità, un segreto sempre più oscuro viene a galla“. Di sotto il trailer, che è stato rilasciato in anteprima da Vertical.

Il film è diretto da Miles Joris-Peyrafitte e il cast comprende, oltre a Hilary Swank, anche Olivia Cooke, che interpreta la vedova incinta Paige. Seguono Dilone, Hopper Penn, Norm Lewis, Karen Aldridge e Jack Reynor. The Good Mother uscirà nelle sale il prossimo 1° settembre: voi andrete a vederlo?