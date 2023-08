Jaden Smith: il figlio di Will in spiaggia con la fidanzata Sab Sada

Il figlio di Will Smith avvistato su una spiaggia di Malibu con la fidanzata.

Giornata di relax per Jaden Smith in compagnia della fidanzata Sab Sada.

Giornata di totale relax per Jaden Smith. Il figlio di Will Smith è stato avvistato su una spiaggia di Malibu in compagnia della sua attuale fidanzata Sab Sada, famosissima influencer con quasi 700.000 follower su Instagram ed estremamente seguita anche tramite il proprio canale YouTube.

La giornata in spiaggia di Jaden Smith con Sab Zada

Figlio di Will Smith e di Jada Pinkett Smith, Jaden è abituato da sempre ad essere sotto la luce dei riflettori. Secondo indiscrezioni passate, il ragazzo avrebbe già frequentato diversi volti noti come ad esempio Sofia Richie, Amandla Stenberg e Cara Delevingne.

Restando sulla vita amorosa del figlio di Will, Jaden, da sempre abbastanza riservato per quanto riguarda la propria vita privata e sentimentale, sta frequentando al momento Sab Zada. I due sono stati avvistati in settimana su una spiaggia di Malibu: tra le foto che sono state scattate si può vedere la coppia tenersi per mano tra le onde del mare e scambiarsi qualche bacio, con un altro scatto che mostra invece Jaden poggiare delicatamente una mano sul ventre di lei mentre i due sono intenti a prendere il sole sulla spiaggia.

Di recente, Jaden era stato visto a Parigi con quest’ultimo che aveva condiviso un bacio con l’influencer e modella francese di origini italiane Paola Locatelli. Un episodio isolato che a quanto pare non ha minimamente minato la serenità della relazione del figlio d’arte con Sab Zada.

Jaden Smith e la relazione con Sab Zada

Jaden Smith ha sempre cercato in un certo senso di emanciparsi dalla propria prestigiosa famiglia. Il ragazzo classe 1998, dopo le apparizioni ne La ricerca della felicità del 2006 e in Ultimatum alla Terra del 2008, ha recitato poi a soli undici anni nel ruolo del protagonista in The Karate Kid – La leggenda continua, film del 2010 diretto da Harald Zwart e quinto capitolo in totale della serie cinematografica.

Altro suo ruolo famoso è stato poi quello in After Earth del 2013 di M. Night Shyamalan, pellicola che lo vede ancora una volta protagonista al fianco del padre Will. La carriera cinematografica non è poi decollata, con il giovane che si è dedicato anche al mondo della musica con la realizzazione degli album Syre ed Erys usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Tornando invece alla vita privata e alla relazione con Sab Zada, Jaden avrebbe iniziato a frequentare l’influencer e modella appassionata di musica già a partire dal settembre del 2020.