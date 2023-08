Un film sul gioco “Monopoly”? Lionsgate e Hasbro sono già a lavoro

La notizia arriva da Lionsgate: il film si farà e sono già in trattative con Hasbro per acquisirne i diritti. Ecco i dettagli.

Il 2023 è stato un anno fruttuoso per le proprietà intellettuali, dai videogiochi ai giocattoli, il successo di film come Barbie e The Super Mario Bros ha dimostrato che, quando fatto nel modo giusto, il materiale basato su proprietà intellettuali già assodate può ottenere un grande successo al botteghino.

Quindi, come secondo questa nuova moda da parte dell’industria cinematografica, i fan possono aspettarsi ulteriori film basati su giocattoli e giochi popolari che evocano una sana dose di nostalgia, divertendo contemporaneamente il pubblico attuale che magari nemmeno ne era a conoscenza. Ora, secondo un nuovo rapporto su Variety, Lionsgate ha acquisito le operazioni televisive e cinematografiche di Entertainment One (eOne) da Hasbro.

L’accordo, del valore di circa 500 milioni di dollari, dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno, e uno dei film che ne deriva è il tanto atteso film di Monopoly. Secondo il rapporto, la vendita includerà la libreria di contenuti di circa 6500 titoli, insieme alle produzioni attive per franchising non di proprietà di Hasbro, come The Rookie, Yellowjackets e Naked and Afraid, oltre all’attività non sceneggiata di eOne.

L’accordo con Hasbro

Parlando della vendita, il CEO di Hasbro, Chris Cocks, ha dichiarato che questa: “si allinea pienamente con la nostra strategia” ed ha assicurato che “l’intrattenimento rimane una priorità” per l’azienda.

Ha inoltre rivelato che Hasbro continuerà a produrre e sviluppare linee di intrattenimento basate sui suoi brand e rimane impegnata a: “dar vita a nuove idee originali progettate per alimentare tutte le aree della strategia di Hasbro“.

Un film di Monopoly è stato a lungo in sviluppo, con Kevin Hart, Tim Story e Ridley Scott coinvolti in momenti diversi, anche se nessuno di loro è stato realizzato. Data la riuscita di Barbie, è probabile che sempre più film basati su giocattoli vedranno la luce, anche se le scelte creative dietro a questi progetti influenzeranno sicuramente la risposta del pubblico a tali film.

Attualmente, non è stato ancora assegnato un regista o un attore a Monopoly. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa pellicola. Parlando del tanto atteso film e della fiducia dell’azienda nello studio, Cocks ha detto: “Il team di gestione di Lionsgate ha esperienza nell’intrattenimento e sa creare valore, e siamo felici di aver trovato una buona casa per la nostra attività cinematografica e televisiva di eOne. Non vediamo l’ora di collaborare con loro, soprattutto per l’adattamento cinematografico di Monopoly“. Attualmente non è stata stabilita una finestra di uscita per Monopoly.