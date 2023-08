“Concerti annullati”: paura per Elettra Lamborghini | Dopo la sfuriata si teme per lei [VIDEO]

Imprevisto per Elettra Lamborghini nel corso del suo ultimo concerto in Puglia.

Paura per Elettra Lamborghini durante il concerto in Puglia: la furiosa reazione della cantante a quanto accadutole. Nel corso di questa estate Elettra Lamborghini è impegnata con le date del suo Elettraton Tour, iniziato subito dopo la fine del periodo dedicato alla promozione del suo disco. Nel corso del suo ultimo concerto, la cantante e conduttrice televisiva ha però dovuto avere a che fare con uno spiacevole imprevisto che ha fatto andare su tutte le furie la diretta interessata.

Elettra Lamborghini: l’imprevisto durante il concerto in Puglia

Elettra Lamborghini ha tenuto il suo ultimo concerto lo scorso venerdì 4 agosto al Sammichele Music Festival in provincia di Bari. Nel corso dello spettacolo, all’improvviso è stata lanciata sul palco una bottiglietta d’acqua che ha sfiorato la cantante. Un gesto estremamente pericoloso di cui si è resa protagonista una persona tra il pubblico, un episodio che è stato immediatamente seguito dalla reazione a dir poco furiosa da parte della cantante moglie del disc jockey Afrojack.

La reazione di Elettra Lamborghini al lancio della bottiglietta sul palco

Elettra queen che l’ha smerdato e poi fatto cacciare dal concerto questa “moda” di lanciare oggetti addosso alle cantanti deve finire immediatamente la situazione sta degenerando pic.twitter.com/dPd8eeVbMR — sasi🪁 (@p0liedrico) August 5, 2023

Vedendosi la bottiglietta lanciata contro sul palco, Elettra Lamborghini ha fin da subito stoppato la propria esibizione mostrando senza alcun problema tutta la propria costernazione e la propria rabbia attraverso le seguenti inequivocabili parole:

“Dov’è il cornuto che mi ha lanciato una bottiglia contro? Dove sei cornuto? Dicci chi sei e io te la sbatto in testa la bottiglietta, così vediamo se ti può fare piacere. Se hai le palle chiedi scusa perché mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché a un’altra cantante le è arrivato qualcosa sul seno e ha dovuto cancellare tutto il tour (un chiaro riferimento a Baby K). Un gesto pericoloso! Ma poi dico no, tra tutte le cose che hai da fare, se devi buttarmi l’acqua non venire qua. Vabbè, chi se ne importa, la cosa importante è rimetterli al loro posto. Adesso continuiamo con Caramello“.

La reazione della Lamborghini, che ha dunque poi ripreso il proprio concerto per la gioia di tutti gli altri fan lì presenti, è diventata nel giro di brevissimo tempo virale. La speranza è che per i prossimi spettacoli non si ripetano altri episodi del genere.