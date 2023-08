Final Destination 6: progetto pronto non appena terminerà lo sciopero degli attori

Tutto pronto ormai per il nuovo capitolo della celebre saga horror.

Final Destination 6 potrà finalmente arrivare sul grande schermo non appena sarà terminato l’attuale sciopero degli attori. Per l’arrivo sul grande schermo di Final Destination 6 mancherebbe ormai davvero poco. Per la precisione, per la fine del progetto relativo al nuovo capitolo della nota saga cinematografica horror bisognerà attendere la fine dello sciopero degli attori ancora oggi in corso.

Final Destination 6: le dichiarazioni del creatore Jeffrey Reddick

A confermare ufficialmente come Final Destination 6 sia praticamente quasi pronto è stato lo stesso creatore del franchise, ovvero Jeffrey Reddick. Queste le sue parole nel corso di un’intervista rilasciata per Collider:

“Non appena l’AMPTP si siederà al tavolo delle trattative per lo sciopero degli attori allora il nuovo film di Final Destination sarà pronto. Da fan del genere è bello aver creato qualcosa che è rimasto nell’immaginario collettivo del pubblico. Ancora una volta, non avrei potuto chiedere di più“.

Lo sciopero della Screen Actors Guild – Federazione Americana degli artisti televisivi e radiofonici (SAG-AFTRA) ha avuto inizio lo scorso 14 luglio e ha fatto seguito a quello già in corso degli sceneggiatori che è partito invece agli inizi dello scorso mese di maggio.

Il nuovo film di Final Destination

Già nel gennaio del 2022 era giunta la notizia secondo cui il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts fosse al lavoro per la produzione di un sesto film di Final Destination che sarebbe stato presentato in anteprima su Max. Come registi sono poi stati scelti Adam B. Stein e Zach Lipovsky, con la sceneggiatura opera invece dello stesso Watts oltre che di Lori Evans Taylor e Guy Busick.

Queste altre dichiarazioni da parte di Reddick: “Il produttore Craig Perry mi dirà delle cose, ma io non voglio anticipare nulla. Mi viene da sorridere al pensare ad alcune delle scene di cui mi hanno parlato, i fan dovranno solo aspettare che il film arrivi al cinema“. A tal proposito, è stato poi annunciato al CinemaCon 2023 come Final Destination 6 non verrà distribuito su Max ma direttamente in sala grazie a Warner Bros Discovery.

Il tutto lascia presagire ad un risultato che non potrà far altro che soddisfare i fan di vecchia data di questa saga, il cui inizio è avvenuto nel lontano 2000 con il film diretto da James Wong. Da lì vi sono poi stati altri quattro capitoli usciti rispettivamente nel 2003, nel 2006, nel 2009 e nel 2011, con la trama che si basa sempre sostanzialmente su un gruppo di persone che riescono ad evitare per via delle visioni di uno di loro un incidente mortale venendo però poi in seguito perseguitati dalla morte finendo vittime dei più bizzarri incidenti.