Man on the run: il trailer del film

Il trailer ufficiale del film incentrato sull’uomo d’affari malese Jho Low.

Il prossimo settembre arriva in Nord America Man on the run: ecco il trailer ufficiale della pellicola. Il prossimo mese di settembre, per la precisione il 22 a New York e il 29 a Los Angeles, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Man on the Run. Un film che consiste in una sorta di documentario e del quale è stato da pochissimo divulgato il primo trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Man on the run

Poco più di un mese e debutterà in America Man on the run. Si tratta di un film diretto da Cassius Michael Kim, regista che negli ultimi anni ha partecipato in veste di produttore alla serie tv The Wonder List with Bill Weir oltre che al film del 2020 Stockton on my mind.

Ad occuparsi della sceneggiatura è stato lo stesso Cassius Michael Kim, mentre nel ruolo di produttori esecutivi figurano Kim e Scott Norville. Altri produttori della pellicola sono Rhana Natour, Alyse Shorland, Fabian W. Joseph e Davidian Show. A completare il team che ha lavorato al film vi sono poi infine i montatori Karl Dawson e Jon Connor e il direttore della fotografia Joe Simon.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale del film Man on the run.

La trama di Man on the run

Man on the run, come anticipato poco sopra, è un documentario la cui trama è incentrata nello specifico sull’uomo d’affari malese Jho Low. Una vicenda vera di tradimenti e di corruzione che ha finito con lo scuotere nel profondo la stabilità finanziaria ed economica di un’intera nazione.

Protagonista del film è per l’appunto Jho Low, ovvero un misterioso playboy e uomo d’affari che sta cercando di escogitare un piano che gli possa permettere di sfruttare a proprio vantaggio un fondo sovrano in Malesia, l’1MDB (Malaysia Development Berhad). Grazie alla collaborazione del primo ministro Najib Razak, Low riesce ad incanalare miliardi in conti bancari sparsi per il mondo riuscendo così ad arricchirsi e a condurre uno stile di vita a dir poco stravagante sulla falsariga di quanto visto in The Wolf of Wall Street.

La storia messa in scena dal regista Cassius Michael Kim punta dunque a svelare e a far conoscere nei dettagli al grande pubblico un’incredibile storia fatta di avidità e di corruzione. Un colossale scandalo finanziario che è stato in grado di avere un impatto a dir poco incredibile per la vita economica e politica della Malesia.