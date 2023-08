Amici 20, che gaffe di Giulia Stabile | Cosa è successo a Londra

L’episodio che ha riguardato la concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Giulia Stabile si è resa protagonista a Londra di una vera e propria gaffe: ecco cosa è successo. Tra poco più di un mese, il prossimo 17 settembre, riparte la nuovissima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ultimi protagonisti del talent show di Canale 5 vi è senza ombra di dubbio Giulia Stabile, che ha trionfato nella categoria Ballo nella ventesima edizione e che è poi diventata professionista del programma. La stessa ballerina, in questi giorni, ha però fatto parlare di sé per una gaffe al di fuori di Amici.

L’episodio di Giulia Stabile a Londra

In questi giorni Giulia Stabile ha dovuto scusarsi con i suoi numerosi follower sui social per una gaffe di cui si è resa protagonista nel corso della sua presenza a Londra. Un episodio, quello riguardante la ballerina, che non è passato inosservato e che è stato prontamente condannato dal web.

Nello specifico, Giulia ha deciso di condividere un video che la vedeva intenta ad imbrattare un muro dedicato alle vittime del Covid e diventato ormai a Londra una meta piuttosto famosa anche per i turisti. A riportare la cosa Veryinutilpeople è stato un utente che si è reso conto dell’accaduto.

La risposta di Giulia Stabile su quanto accaduto a Londra

Non appena le hanno fatto notare la gaffe, Giulia Stabile si è scusata dicendo di essere stata indotta a compiere tale gesto osservando gli altri turisti lì presenti. Ecco di seguito la spiegazione diretta da parte della ballerina di Amici di Maria De Filippi:

“Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e a quel punto ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che chiaramente non sapevo alcuni ci tengano ad insultarmi direttamente insinuando che io sia qualcosa che in realtà non sono“.

Il nuovo fidanzato di Giulia Stabile

Nel frattempo, Giulia Stabile è in questi giorni al centro anche delle voci di gossip per lo scoop relativo al suo nuovo fidanzato. Dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni, la ballerina avrebbe intrapreso una nuova storia d’amore con Wax, ovvero uno dei cantanti finalisti dell’ultimissima edizione di Amici.