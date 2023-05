Sangiovanni e Mr Rain pronti a conquistare l’estate, ma il web ipotizza il plagio

In vista dell’estate esce il nuovo singolo di Sangiovanni in coppia con Mr Rain, ma sul web impazza l’ipotesi di plagio.

Il vincitore dell’edizione 2020-21 di Amici si prepara ad affrontare una battaglia mediatica che lo vedrebbe coinvolto insieme a Mr Rain nel nuovo singolo La fine del mondo, pubblicato di recente.

Sangiovanni, sparito da qualche tempo per lavorare probabilmente al nuovo pezzo, ha stretto un sodalizio professionale col terzo classificato dell’edizione 2023 di Sanremo, Mr Rain, in La fine del mondo, ma al primo ascolto è partita una polemica relativa alla netta somiglianza, a detta degli haters, con Panico un brano di Lazza, secondo classificato al Festival.

Si è parlato pertanto di plagio e lo stesso Lazza, intercettando il filone social che lo tirava in ballo, non ha esitato ad intervenire, non proprio simpaticamente. E’ di poche ore fa il suo commento su Twitter in cui, rivolgendosi chiaramente ai suoi esimi colleghi lancia un laconico: “Tanto lo sai”.

Il dubbio del plagio

Mettendo a confronto i due brani incriminati, a detta del web, si evince una stessa struttura, stesse pause, base e accordi molto simili e, dulcis in fundo, addirittura stesso ritornello.

Per ora Sangiovanni e Mr Rain non si sono esposti per replicare alla frecciatina di Lazza, che non gode di un’ottima reputazione in quanto a savoir faire e avranno voluto evitare di “abboccare” al suo amo.

Plagio anche all’Eurovision

Sempre una ex cantante di Amici, Shadi – ora ribattezzata artisticamente Shibui e divenuta in Francia un’artista di estremo successo, si è affidata alle vie legali per smascherare il plagio della cantante Alessandra Mele di origini italiane, che quest’anno ha rappresentato la Norvegia all’Eurovision Song Contest con Queen of Kings.

Anche qui sembrerebbe che il pezzo abbia una linea di accordi nel ritornello in tutto e per tutto attinti dal singolo di Shibui – Thunder – inciso con il supporto del dj Gabry Ponte. Insomma, questi nuovi artisti, stando a queste due casistiche simili, pur di decollare arriverebbero anche a provare strade non del tutto corrette. Che ci sia una carenza di estro creativo? Del resto, le note sono sempre sette, ma di combinazioni ce ne possono essere infinite e i grandi compositori lo sanno. Forse il successo è oggi troppo veloce dopo i talent ed è facile, per le case discografiche che li rappresenta, cercare degli escamotage per seguire magari le orme di chi la fama – e gli streaming – sa già come ottenerli. Ma questo è tutto da vedere e lo sapremo solo a conti fatti…con la legge.