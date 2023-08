Amanda Lear presa in giro dalla drag Queen: cosa è successo

Amanda Lear ospite al Drag Race France, lo show dedicato alle drag Queen, dopo essere stata snobbata dall’edizione italiana.

Con grande classe e ironia Amanda Lear è stata una delle ospiti della trasmissione dedicata alle Drag Queen – Drag Race France – programma televisivo francese di genere reality, in onda su France 2 e sulla piattaforma streaming France.tv Slash a partire dal 2022. Il programma è basato sul format del programma statunitense RuPaul’s Drag Race.

Le concorrenti devono mostrare le loro doti d’intrattenitrici cimentandosi in varie sfide. Ogni settimana le loro performance vengono valutate da vari giudici: tra essi quelli fissi sono la drag queen nonché presentatrice Nicky Doll, Daphné Bürki, Kiddy Smile, mentre i giudici ospiti variano ogni settimana. Al termine dell’episodio una concorrente viene eliminata; tra le ultime rimaste verrà scelta e incoronata France’s Next Drag Superstar, che riceverà una serie di premi.

Questa volta è toccato all’amatissima Amanda Lear il compito di essere giudice ospite. Dopo essere stata snobbata per ben due volte dagli autori di Drag Race Italia, lei di tutta risposta è andata ospite nella edizione francese Drag Race France. Del resto, il suo personaggio amato e controverso non poteva mancare in uno show che fa dell’equivoco e dell’intrattenimento sopra le righe il suo caposaldo.

Il dubbio che l’ha sempre perseguitata

La sua carriera nasce nella metà degli anni Sessanta e deve molto all’incontro fortunato col pittore Salvatore Dalì. Il dubbio che la star ha sempre portato dietro di sé, è che in realtà fosse un uomo e che l’incontro col celebre pittore fosse accaduto proprio durante un’esibizione sadomaso in un night-club di Barcellona, nel Barrìo Gotico, tra Peki D’Oslo (il nome vero di Amanda originariamente sarebbe Alain René Tap cambiato poi in Peki D’Oslo e poi Amanda, una volta donna) e Dalì.

In realtà Amanda Lear ha sempre negato tutto, spiegando che le voci di un cambio di sesso fu un espediente escogitato proprio da lei e da Salvador Dalì per suscitare maggiore curiosità e dare una spinta alla sua carriera.

La trasgressione il suo biglietto da visita

Con un passato così discusso e il “gioco” che lei stessa ha costruito su questo dilemma, Amanda non può che essere il personaggio azzeccato in uno show come Drag Race e lei stessa ha raccontato di essersi divertita un mondo a partecipare.

Nella puntata dello Snatch Game che, la drag queen Punani ha avuto l’arduo compito di imitarla e ci è riuscita alla grande. “Sono morta dallo stress nell’imitare Amanda Lear davanti a lei” – ha scritto Punani su Instagram – “Lei ha sconvolto la mia infanzia musicalmente e mi ha stupito e ispirato con la sua libertà, il suo mistero e il suo senso dell’humor. La sua storia è incredibile sia come modella, come attrice e come musa”, ha concluso la Punani. Amanda Lear, ovviamente, durante l’esibizione, non ha saputo trattenere le risate.