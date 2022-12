Chi ha incastrato Babbo Natale: Alessandro Siani e De Sica su Sky Cinema

Chi ha incastrato Babbo Natale in prima visione su Sky. Il nuovo duetto comico composto da Siani e De Sica ci stupisce e si fa guardare. Trailer e data di uscita. Dove vederlo.

Dal 5 dicembre fino all’ultimo dell’anno Sky si tinge di colori decisamente natalizi per festeggiare il periodo più magico dell’anno. Esce un nuovo canale nella raccolta “Cinema” di Sky, chiamato Sky Cinema Christmas. Fra i tantissimi film cult natalizi come Una poltrona per due, Il miracolo sulla 34a strada, troviamo anche il film campione d’incassi Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani, il quale recita nel film in coppia con l’iconico De Sica. La pellicola verrà trasmessa in prima visione il 5 di dicembre su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema Christmas. Sarà poi disponibile nel catalogo on demand e in streaming su NowTV.

Il film è datato 2021 e lo scorso anno al box office è stato campione d’incassi. Non ci stupisce allora che Sky lo abbia reclutato nel suo catalogo poiché sta disperatamente cercando di mantenere un offerta competitiva con gli altri colossi dello streaming come Prime o Netflix.

La trama del nuovo film di Alessandro Siani

Chi ha incastrato Babbo Natale? è una commedia diretta da Alessandro Siani , che partecipa nel film anche come protagonista, del 2021 a tema natalizio. Insieme a Siani nei panni di Genny Catalano, anche Christian De Sica nei panni di Babbo Natale, Martin Francisco Montero Baez che interpreta Checco e Angela Finocchiaro che in modo impeccabile ci regala un’ottima Befana; Sara Ciocca invece investe il ruolo di Rebecca.

Il film si svolge in questo modo: racconta del tentativo di sabotaggio messo in atto dalla Wonderfast, una velocissima azienda di consegne online, che purtroppo sta danneggiando niente di meno che Babbo Natale. Wonderfast però non riesce mai a imporsi nel mese di dicembre e decide quindi, per la riuscita dei suoi piani aziendali, di affidarsi al Re dei Pacchi, il nostro protagonista: Genny Catalano. Genny infatti dovrà infiltrarsi nella fabbrica di Babbo Natale con lo scopo di farla fallire.

Il nostro protagonista di configura subito come un’antieroe, volgare e truffaldino che vive di espedienti, aiutato nelle sue imprese da una bambino di 8 anni, Checco.

I due viaggeranno fino al Polo Nord, causando una serie di guai ma alla fine, Babbo Natale riuscirà a far tornare lo spirito delle Feste nell’animo corrotto di Genny, aiutato ovviamente dallo sguardo di un bambino, Checco.