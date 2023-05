Cleaner, il nuovo thriller con Clive Owen e Daisy Ridley

Clive Owen e Daisy Ridley saranno i protagonisti del nuovo thriller di Martin Campbell, Cleaner, nelle sale probabilmente in estate.

Il regista del film d’azione Casino Royale, Martin Campbell, lancia il trailer del suo nuovo thriller intitolato Cleaner. In distribuzione nei cinema verosimilmente per l’estate di quest’anno.

Clive Owen e l’attrice britannica Daisy Ridley, nota al pubblico per il ruolo di Rey in Star Wars, saranno i protagonisti del film ed in queste ore stanno girando il mondo con i primi frame del trailer.

Cleaner è ambientato nella Londra di oggi. Le macchine da presa seguiranno un gruppo di attivisti radicali che si infiltrano al gala annuale organizzato da una compagnia energetica al The Shard (il grattacielo più alto dell’Europa occidentale) in modo da rivelare e smascherare la corruzione degli organizzatori.

Il piano degli attivisti inizierà però a scricchiolare quando alcuni membri estremisti del gruppo decideranno di prendere in ostaggio più di 300 persone presenti nell’edificio, con l’intento di arrivare anche ad uccidere, pur di non rinunciare all’obiettivo di far conoscere il loro messaggio anarchico.

Il ruolo di Daisy

Daisy Ridley nel film interpreterà il personaggio di Joey Locke, un ex-soldatessa diventata addetta alle pulizie dei vetri del grattacielo, che avrà il compito di salvare gli ostaggi e allo stesso tempo smascherare i corrotti, il tutto sospesa a 90 piani di altezza.

Campbell di lei ha detto: “Cleaner è un thriller avvincente, unico e originale sia nei personaggi che nell’ambientazione. Gran parte del film si svolge sul lato dello Shard – a centinaia di piedi in aria – e voglio che il pubblico sia lassù con Joey in un’esperienza vertiginosa e sconvolgente. […] Non c’è un’attrice più istintiva e potente di Daisy in questo momento per aiutarci a fare proprio questo”.

Ancora non rivelato il ruolo di Clive Owen

Clive Owen sarà di sicuro il co-protagonista del thriller accanto a Daisy Ridley, ma non è ancora stato rivelato il ruolo che ricoprirà nel film, per cui si attendono i prossimi mesi per svelare tutti i dettagli del film.

L’attore non è certo neofita del genere dell’action, avendo recitato in pellicole come I figli degli uomini, The Informer e Gemini Man. Apparirà prossimamente in The Retreat per FX e Monsieur Spade per AMC. Nel frattempo, la casa di produzione di Cleaner – Anton – sta provvedendo alla vendita internazionale del film durante il mercato di Cannes. Siamo sicuri che si prospetterà di una pellicola avvincente e che proietterà lo spettatore in un thriller ad alta quota.