Madonna: ricoverata in ospedale | Come sta ora

Ore di terrore per Madonna. La cantante è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Ecco come sta ora.

Nessuno nelle scorse ore si aspettava ciò che è successo a Madonna. La famosa regina del pop è stata portata d’urgenza in ospedale e dal Pronto Soccorso è stata poi trasferita velocemente in reparto. Una persona molto vicina alla voce di Material Girl ha fornito maggiori dettagli sulla dinamica e sulla sua condizione di salute.

Vediamo cosa è successo e soprattutto come sta ora la cantante. I fan in queste ore sono molto preoccupati per come sta Madonna e sono curiosi di sapere cosa ne sarà del Tour mondiale, che sarebbe dovuto partire dal 16 luglio 2023.

Madonna, icona della musica pop dagli anni ’80

Cantante, attrice, regista, artista. Madonna non si può racchiudere in un solo sostantivo. È una icona, è il concetto semantico di musica pop per antonomasia. Nata il 16 agosto 1958 a Bay City, nel Michigan, Madonna è diventata una delle icone più influenti e di successo della musica pop. È conosciuta per la sua capacità di reinventarsi e per la sua provocatoria immagine pubblica, a partire dal suo nome d’arte. L’artista inizia la sua carriera negli anni ’80: arriva il successo dopo hit come Like a Virgin, Material Girl, Papa Don’t Preach.

Nella sua storia musicale vanta oltre 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Musica, ma anche recitazione. La cantante, infatti, ha lavorato come attrice in film quali L’oggetto del desiderio, Crazy for you, Ombre e nebbia, Sai che c’è di nuovo?, Evita e tanti altri. Vincitrice di numerosi premi, tra cui ben sette Grammy Awards e un Golden Globe, la voce de La Isla Bonita ha avuto sempre la capacità enorme di adattarsi alle nuove tendenze, sperimentando la musica pop al dance, dal rock al R&B.

Tanta carriera, musicale e cinematografica, ma anche attivismo sociale. La cantante è impegnata in varie cause sociali, come l’empowerment delle donne, i diritti LGBTQ+ e la lotta all’AIDS.

Perché Madonna è stata ricoverata

La cantante sarebbe stata trovata priva di sensi sabato e subito è stata trasferita in terapia intensiva per una infezione. Madonna è stata spostata di reparto andando in una stanza ordinaria dell’ospedale americano, dove continua ad avere cure. Ad oggi la cantante è ancora ricoverata ma si sta riprendendo, come ha confermato la Bbc e la Cnn. Nel frattempo il tour è posticipato a data da destinarsi.

L’artista nelle scorse settimane è stata impegnata per 12 ore al giorno, in performance degne di plauso. Il Tour, dal titolo The Celebration, sarebbe partito a luglio per festeggiare il 40° anno dall’uscita Holiday, singolo dal successo mondiale.