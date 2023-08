Rita De Crescenzo fugge via dalla diretta: “Aiuto”

La tiktoker partenopea Rita De Crescenzo fa incetta di click sul suo profilo per via di un topo in casa. Fuga a gambe levate.

Per chi non la conoscesse (inclusa la sottoscritta), Rita De Crescenzo ha 44 anni, vive a Pallonetto di Santa Lucia, vicino Napoli, e di professione – da circa due anni – fa la Tik Toker. Ha conquistato il web con la sua napoletanità verace ed ora è una vera e propria icona: tanto è che adesso è molto richiesta nelle feste private.

Nel sup CV compaiono anche dei video musicali per le sue canzoni, uno su tutti “Ma te vulisse fa na gara e ballo” con ben oltre 4.6 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Con un pregresso in carcere per sospetto spaccio di droga, la De Crescenzo è stata completamente assolta ed ora si dedica alla sua professione di Tik Toker pubblicando spaccati di vita privata. Scelta che ad oggi le ha consentito di creare un proprio brand che porta il nome con cui si presenta sui social Svergognat.

Un marchio che sarà affisso su una sua linea di vestiti, borse, accessori per la scuola ecc. Insomma, la signora diciamo che ha fiutato nel web un affare e lo ha saputo cogliere.

Il topo in diretta

Sembrava una delle sue classiche dirette, ma ad un tratto nel live TikTok di Rita De Crescenzo si sono sentite delle grida di terrore: “Oddio ma cos’è quello?! Madonna cos’è quello in terra? Oh uaaaa, uah, ah, la Madonna, aaaaa, uuuuu , non sto bene chiudete la dirtta, Maronn, Maron, [urla incomprensibili], Maronnn”.

Un’amica della Tik Toker si è accorta della presenza di un topo in casa e da quel momento è scoppiato il panico. Qualcuno si è nascosto sotto al tavolo, una ragazza ha portato in salvo il cane, Laura si è messa a ululare e Rita De Crescenzo se l’è data a gambe.

La realtà supera l’immaginazione

La celebre interprete della hit ‘Ma te vulisse fa na gara e ballo‘ (prossima alla partecipazione ad un GF partenopeo) insieme ad altre cinque amiche si sono quindi allontanate dall’abitazione lasciata in balia del roditore e hanno raggiunto un altro appartamento della cantante.

“Ragazze comunque devo dirvi una cosa. Io comunque me ne sto andando alla casa di pallonetto. Purtroppo c’è un topo in casa e nessuno è riuscito a trovarlo. Si è nascosto sotto la cucina e non si trova più. A questo punto secondo me devo chiamare qualcuno che si occupa di disinfestazioni. Io ho troppa paura di stare lì con i topi. Ci vedete? Siamo qui tutte in macchina che ce ne andiamo al Pallonetto. Io sono quasi morta dalla paura. Comunque ho lasciato tutto lì e siamo scappate per andare al Pallonetto. Abbiamo preso solo il cane e ce ne siamo andate. Sto tremando ancora dalla paura, ho chiamato anche mio marito e vedremo chi chiamare. Adesso me ne vado e forse farò una diretta dopo”, ha raccontato la De Crescenzo, rassicurando i suoi fan. Insomma, ormai con i social si sa che per entrare nelle vite dei “vip” basta un click: è tutto vero e tutto filmato in real time, senza filtri e senza regole. Quando si dice che la realtà supera l’immaginazione.