Beatrice Valli mostra la pancia dopo il parto: il messaggio su Instagram

L’ex stellina di Uomini e donne Beatrice Valli ha voluto lanciare un bel messaggio sui social a pochi mesi dal parto mostrando la sua pancia non perfetta.

Tanti protagonisti di Uomini e donne continuano a far parlare di sé anche una volta lasciato il programma. Alcuni tornano alla ribalta perché sono in crisi, altri perché si sposano, altri ancora perché mettono su famiglia. Questo è il caso di Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono conosciuti proprio grazie allo show di Maria De Filippi diversi anni fa.

La coppia si è conosciuta all’interno dello studio tanto tempo fa e decise di lasciare la trasmissione insieme, nella speranza di continuare la frequentazione anche al riparo dalle telecamere. La scelta si rivelò corretta e oggi la coppia non solo è stabile e felicissima, ma ha anche tre figlie: Bianca, Azzurra e Matilde. Lei, inoltre, ha anche un figlio nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi: si chiama Alessandro e oggi ha dieci anni.

La famiglia si è allargata solo due mesi fa, quando anche la piccola Matilde si è aggiunta al gruppo. Per l’influencer, che oggi ha 28 anni, quindi, è passato solo pochissimo tempo dall’ultimo parto, ma ha comunque voluto tornare in spiaggia, dove ha mostrato un bellissimo bikini. Lo scopo non era solo passare una bella giornata al mare, ma anche lanciare un messaggio di body positivity, approfittando del fatto che la sua pancia ancora non è tornata piatta come prima della gravidanza.

Beatrice Valli mostra con orgoglio la pancia a soli due mesi dal parto

Solo poche ore fa Beatrice Valli è scesa in spiaggia, dove ha mostrato un bel bikini marrone. La sua pancia è ancora un po’ gonfia dopo la recentissima nascita della quarta figlia, Matilde, ma lei non ha minimamente pensato di nasconderla. Al contrario, l’ha sfoggiata con orgoglio e ha lanciato un bel messaggio per tutti i suoi follower pubblicando diverse stories.

“Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi“, ha scritto su Instagram “Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha la pancia piatta e la ostenta per farvi vedere che sono già tornate in forma. Va bene così come siete, io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque”.

L’ex concorrente di Uomini e donne ha lanciato un bel messaggio, invitando tutte le donne a non avere fretta e a rimettersi in forma prendendosi tutto il tempo necessario, senza ricercare con smania la perfezione.