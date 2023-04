Sandra Milo, lo struggente addio dell’attrice: “Presto te ne andrai…”

La musa di Fellini lancia un messaggio pieno d’amore su Instagram, ma tra le sue parole compare un velo di commozione

La novantenne Sandra Milo continua ad essere apprezzata dal grande pubblico, complice la sua verve e quell’aura un po’ evanescente che l’hanno sempre accompagnata, in perfetto equilibrio con una compostezza ed una lucidità che la rendono da sempre una donna di charme.

Rilanciata dal format Sky, Quelle brave ragazze, la Milo, insieme a Mara Maionchi e Marisa Laurito, è l’esempio della frizzante consapevolezza di essere, nonostante il tempo che passa, perfettamente in grado di godersi la propria età, continuando a stupirsi delle piccole gioie della vita.

Di recente ha festeggiato il suo novantesimo compleanno nel salotto di Mara Venier a Domenica In e in quell’occasione Sandra Milo si è lasciata andare ad un racconto choc sul rapporto con il suo ex compagno Milo Ergas.

La confessione ha turbato molto Mara tanto da ribadire in modo netto la sua posizione sull’argomento: “Ma l’hai denunciato? Bisogna denunciare. […] Devono andare in galera, non provo pena. Pensa a quante donne sono state uccise. Se qualcuno picchiasse tua figlia ti farebbe pena?”, ha incalzato la conduttrice.

Nessuna denuncia per le violenze subite

Nel corso dell’intervista, la Milo ha espresso solo compassione e pena verso i protagonisti di questi sconcertanti episodi di violenza subita, dichiarando di non aver mai pensato a denunciare l’accaduto.

Il passato sentimentale così crudo deve aver costruito una corazza intorno alla Milo, che oggi si presenta molto serena e pacifica sull’argomento.

Un amore ritrovato

Ora Sandra ha trovato pace insieme al suo fido compagno Jim, il suo cane, a cui ha dedicato un lunghissimo post su Instagram. “Amato Jim, oggi è il tuo quinto anno di vita e il secondo compleanno che passi nella mia famiglia. Quando sei arrivato eri spaurito e disorientato ma piano piano sei sbocciato come una rosa di maggio, ti sei aperto e hai rivelato un carattere meraviglioso dal quale tutti siamo stati conquistati. […] Presto te ne andrai con Azzurra, la tua umana di riferimento, e con la tua nuova compagna di vita a quattrozampe in un posto tutto vostro e non ti vedrò più attendermi scodinzolante e festoso sulla porta al mio rientro, guardandomi con gli occhi dell’amore, ma nella mia vita occuperai sempre uno spazio privilegiato. Ormai è tuo di diritto, te lo sei conquistato facendoti spazio coi tuoi modi garbati, gentili, teneri. Sarai sempre il Jim blue dagli occhi chiari del mio cuore! Tua Sandra.”

L’attrice aggiunge poi un rimbrotto verso tutti coloro che l’hanno accusata di essere troppo vecchia per prendersi cura di un cane, : “P.S. E per tutti gli uccellacci del malaugurio di una sedicente radio cinofila del piffero che hanno insinuato che non si dovrebbe mai far adottare un cane a una donna, che sarebbe sopravvissuto alla mia morte restando solo e che i miei eredi lo avrebbero ceduto, che sono stata privilegiata solo perché nota, che mi sarei rotta il femore cadendo per stargli dietro dico che non solo Jim non tira al guinzaglio e segue il conduttore senza strattonare ma che sono tutta intera alla faccia loro! Tiè”.