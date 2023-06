“Nessun evento annullato”: Sandra Milo per l’Emilia-Romagna | FOTO

Anche Sandra Milo, ha deciso di dare il suo contributo per aiutare le persone vittime della pesante alluvione, che si è abbattuta prepotentemente qualche settimana fa in Emilia Romagna. L’evento atto a questo scopo se prima non certo, adesso è stato confermato dalla stessa attrice.

Nessun evento annullato fortunatamente, con il ricavato verranno aiutate molte famiglie attualmente in difficoltà per via della catastrofica alluvione che è sopraggiunta in Emilia Romagna qualche settimana fa. Anche Sandra Milo ha deciso di contribuire per aiutare un’intera regione a tirarsi su di nuovo, ecco che cosa ha fatto la gentile attrice.

Sandra Milo ha compiuto da poco 90 anni ma nessuno le darebbe mai questi anni, in quanto è ancora una donna forte e grintosa. Sicuramente, dopo averla vista ultimamente, tutti quanti noi vorremmo mettere veramente la firma per arrivare a questa età in maniera così lucida e attiva come la famosa attrice.

Fortunata al lavoro, sfortunata in amore

Sandra Milo, all’anagrafe Salvatrice Elena Greco, nata a Tunisi l’11 marzo 1933, è un’attrice, cantante, personaggio televisivo e conduttrice famosa per aver lavorato a fianco di nomi molto importanti. Fin dagli esordi, ha recitato insieme ad Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò, Ugo Tognazzi e così via.

La ricordiamo per film cult quali Lo scapolo, Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, 8½, Giulietta degli spiriti, ecc. Nonostante i suoi alti e bassi nella sua carriera lavorativa, la famosa attrice non si è mai fermata, rimanendo tutt’ora in attività. Se in questa parte della sua vita ha ricevuto diversi riconoscimenti e vissuto periodi magici, nella sua vita privata non si può dire che abbia avuto la stessa fortuna. È stata sposata quattro volte e da questi matrimoni tutti falliti, ha avuto tre figli, di cui uno purtroppo morto alla nascita.

In una recente intervista ha dichiarato di far fatica ad andare avanti economicamente per via dei problemi giudiziari che ha avuto in passato, per il quale sta pagando il suo debito alla Società, inoltre ha dichiarato: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati…”.

Il gesto benefico a favore dell’Emilia Romagna

La musa, nonché amore segreto di Federico Fellini, Sandra Milo ha dichiarato tramite social che l’evento di beneficienza organizzato per aiutare la regione Emilia Romagna, a raccogliere proventi per il sostegno della popolazione in difficoltà, non è stato annullato. Inoltre la Milo stessa, insieme alle altre sue colleghe ha presenziato alla sfilata per incentivare la raccolta fondi mettendo a disposizione la propria immagine.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito Sandra Milo: “Ieri @albertaferretti ha deciso di non annullare la sfilata in programma a Rimini e ha destinato il ricavato della vendita di una sua linea di moda alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna…”.