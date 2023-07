Tracollo Edwige Fenech: da bomba sensuale ad oggi | “É ridotta a pelle e ossa”

La bomba sexy della commedia all’italiana Edwige Fenech, si mostra oggi nei suoi 74 anni. Ma per qualcuno è troppo magra…

Salita al successo come icona della commedia sexy all’italiana, ancora oggi l’Italia la ricorda con affetto. Edwige Fenech è un simbolo del cinema nostrano degli anni ’70, nota per la sua avvenenza e la partecipazione in ruoli sexy e provocanti.

Nata ad Annaba, in Algeria, il 24 dicembre 1948, Edwige Fenech oggi ha 74 anni. Si trasferisce in Italia con la sua famiglia in giovane età, per poi trasferirsi in Francia con la madre dopo il divorzio dei suoi genitori. Qui viene notata per la prima volta. Un produttore, colpito dalla sua avvenenza, la ferma per strada e le offre una particina in Toutes folles de lui, commedia francese del 1967. Il suo esordio non è un successo, ma Edwige non molla. Sempre nel 1967 vince il concorso di bellezza Lady France e rappresenta il suo paese a Lady Europa, arrivando al terzo posto. Notata da alcuni talent scout italiani, Edwige ottiene un ruolo centrale nell’avventuroso Samoa, Regina della giungla.

Dopo una serie di ruoli in Germania e diversi servizi fotografici, Edwige trova la svolta nel 1972, quando è protagonista della iconica commedia erotica Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda, diretta da Mariano Laurenti, pellicola cult del cinema trash.

Da qui in poi, diventa l’icona della commedia sexy all’italiana, recitando in pellicole come Giovannona Coscialunga disonorata con onore, 40 gradi all’ombra del lenzuolo, La poliziotta fa carriera, La pretora, La dottoressa del distretto militare e Zucchero, miele e peperoncino. Negli anni Ottanta cambia rotta e si diletta nella conduzione, con Ric e Gian folies, Bene, bravi, bis, Risatissima, Domenica In e l’edizione 1991 del Festival di Sanremo.

Edwige oggi

Negli ultimi anni Edwige Fenech si è un po’ allontanata dalle scene per dedicarsi maggiormente all’attività di produttrice cinematografica e alla sua famiglia.

Ma quest’anno sedotta dalla parte pensata per lei da Pupi Avati, torna al cinema con il film drammatico La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Il fascio intramontabile

Con i suoi 74 anni, Edwige si è mostrata di recente in tv e sui social per promuovere il film di Pupi Avati.

Sicuramente rispetto all’avvenenza della giovane età, in cui la procacità e l’avvenenza la avevano resa una sex symbol degli anni ’70, oggi l’attrice si mostra nella sua naturalezza e c’è qualcuno che, cercando il pelo nell’uovo, addirittura la vede troppo esile, rimpiangendo le forme di un tempo. Oggettivamente, invece, ancora oggi la Fenech è una splendida donna.