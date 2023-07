Belen di nuovo sui social dopo la rottura con De Martino | Ecco la sua reazione

L’argentina è tornata a parlare sui social dopo la fine della storia con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha fatto ritorno sui social dopo la sua rottura con Stefano De Martino. La lunga e travagliata storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad essere segnata da un incredibile alternarsi di alti e bassi.

Tra i due si è infatti arrivati ad una nuova rottura, con la showgirl argentina che in questo caldissimo mese di luglio è stata paparazzata insieme ad un altro uomo, ovvero Elio Lorenzoni, finendo così ancora una volta al centro delle voci di gossip. Un vero e proprio scoop, su cui ora è voluto però intervenire a suo modo anche la stessa Belen.

La nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si erano conosciuti nell’aprile del 2012 grazie al programma di Amici di Maria De Filippi. Fidanzatisi subito dopo, i due si sono poi sposati nel 2013 avendo dal loro matrimonio anche un figlio. Nel 2015 è arrivata una prima rottura, annunciata in via ufficiale tramite un comunicato stampa, seguita da una prima riconciliazione giunta nel 2019.

Ma non è certamente finita qui, con Belen e Stefano che si sono separati ancora una volta nel 2020 per riprendere nuovamente la propria storia d’amore nel 2022. Ora, giunti praticamente alla metà di questo 2023, ecco arrivata la loro terza rottura.

Le voci su una forte crisi di coppia stavano in realtà circolando già da un po’ di tempo. In un primo momento, in molti avevano ipotizzato come causa principale di ciò il presunto riavvicinamento tra De Martino e Alessia Marcuzzi, che secondo le voci di gossip poi smentite dai diretti interessati avevano avuto un flirt risalente al 2020. Motivo principale, come rivelato dalle foto di Chi che hanno immortalato la Rodriguez in compagnia di Lorenzoni, sono però servite a fare definitivamente luce sulla vicenda.

La reazione social di Belen Rodriguez

Dopo diversi giorni di silenzio, a parlare in prima persona del clamoroso scoop è stata proprio Belen Rodriguez, con la showgirl argentina che ha deciso di tornare a farsi sentire tramite i propri profili social anche se semplicemente tramite una storia condivisa su Instagram.

Nel corso della serata di sabato 22 luglio, Belen ha postato nello specifico una cover del brano Rie cuando puedas, llora cuando lo necesites del rapper El Chojin. Una canzone dal cui testo si potrebbe forse intuire l’attuale stato d’animo della Rodriguez. A colpire in particolare è un passaggio che presenta le seguenti parole: “Non significa che mi sento uno schifo“.

L’argentina, apparsa ufficialmente in pubblico con la sua nuova fiamma Elio Lorenzoni alla festa di compleanno di Ignazio Moser come mostrato dall’esclusivo servizio fotografico di Chi, non si sentirebbe dunque assolutamente in colp aper quanto accaduto con De Martino.