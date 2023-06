Emma a pranzo insieme a Belen e a Stefano De Martino

I tre hanno trascorso una giornata insieme a pranzo.

Emma è stata a pranzo insieme all’ex e a Belen Rodriguez. Dopo innumerevoli anni caratterizzati da gossip, indiscrezioni e varie foto sui giornali, Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino hanno trascorso una giornata insieme a pranzo, come documentato anche dalle foto che sono state pubblicate sui social.

Belen, Emma e Stefano a pranzo insieme

Il triangolo costituito da Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano De Martino che tanto ha fatto discutere negli ultimi anni si è riunito insieme in occasione di un pranzo. Dopo aver avuto una relazione con Emma Marrone, Stefano De Martino ha intrapreso una nuova storia d’amore proprio con Belen, sposando quest’ultima nel 2013. Belen e Stefano, che hanno poi avuto anche un figlio di nome Santiago, si sono separati nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019 e hanno interrotto nuovamente la loro relazione nel maggio 2020. Il tutto prima della nuova ennesima riconciliazione che ha avuto luogo nel 2022.

L’occasione propizia per la riunione tra i tre è stata quella della festa scudetto del Napoli dell’ultima domenica. A condurre l’evento della celebrazione della squadra partenopea è stato Stefano De Martino, mentre tra i tanti cantanti chiamati ad esibirsi sul palco c’è stata anche Emma Marrone, che aveva iniziato la sua storia d’amore con il ballerino nel 2000 all’interno della scuola di Amici.

Dopo essersi pronunciata pubblicamente proprio a favore del suo ex, la cantante è stata dunque beccata a pranzo insieme a quest’ultimo e a Belen Rodriguez. A documentare la cosa uno scatto che è stato pubblicato sul profilo Twitter di una fan page dell’artista. Ecco di seguito la foto.

Loro dopo questa cosa sono andati a pranzo tutti insieme 😭 https://t.co/NGxln1MyEa pic.twitter.com/ER0FMeS071 — sanna 🥑 (@scomposta_) June 5, 2023

Le dichiarazioni di Belen su Emma

Segnali importanti di distensione per quanto riguarda il trio erano però in realtà già arrivati anche in altre recenti occasioni. In particolare, Belen Rodriguez aveva speso parole al miele per Emma Marrone nel corso di una vecchia puntata de Le Iene. Ecco di seguito parte delle sue dichiarazioni:

“Emma la conosco e mi piace. La stimo e credo che la cosa sia reciproca. A dire la verità ho dei sensi di colpa. Però voglio smentire le liti, io e lei non abbiamo mai litigato seriamente. Non posso dire cose brutte perché non ne avrei alcun motivo. Anzi, con lei uscirei volentieri a pranzo o a cena. Se devo descriverla posso dire che è una ragazza tosta. Sì, è proprio una donna con gli attributi e non ce ne sono molto“.

A fare eco alla showgirl argentina era stata poi la stessa Emma nel corso di una diretta Instagram:

“Se l’ho perdonata? Ma certo, in realtà lei non doveva farsi perdonare nulla. Sottolineo che non ha mai fatto nulla di male nei miei confronti. Non c’è antipatia tra me e lei, ve lo assicuro“.