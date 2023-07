Ultimo, al concerto con l’ex fidanzata e quella attuale: cos’è successo

Di recente, il cantante Ultimo si è esibito a Milano. Al concerto questa volta c’era anche la sua ex fidanzata storica: ecco come si sono comportati.

Ultimo – nome d’arte di Niccolò Moriconi – continua la sua stagione di concerti e, soprattutto, continua a conquistare i fan e a riscuotere sempre un ottimo successo. Seguendo le tappe del suo tour, dopo Roma (dove ha partecipato anche la conduttrice Mara Venier insieme alla figlia Elisabetta Ferracini), si è recato anche a Milano. A San Siro, tra il pubblico era presente anche Federica Lelli, la sua fidanzata storica.

Il cantante ormai cavalca la cresta dell’onda da diversi anni. Ha raggiunto una forte popolarità nel 2019, quando si classificò al secondo posto a Sanremo con I tuoi particolari, subito dietro a Mahmood, che quell’anno vinse con Soldi. La canzone ebbe un buon successo anche all’Eurovision e poi il cantante vinse il festival italiano per la seconda volta nel 2021 con Brividi, questa volta in coppia con Blanco.

Ultimo, invece, non è più tornato a Sanremo, ma non ha mai smesso di cantare e scalare la vetta del successo. Il concerto a San Siro è andato molto bene, anche grazie alla presenza di Federica Lelli. I due stavano insieme anni fa, ma si lasciarono pochi mesi dopo che lui aveva raggiunto la fama. Una cosa simile è successa anche ad altri artisti, come Blanco e Lorenzo Fragola.

Ultimo, al concerto c’era anche l’ex Federica Lelli

Nonostante la rottura, Ultimo e Federica Lelli sono rimasti in buoni rapporti. I due si erano lasciati quando lui era stato improvvisamente travolto dal successo, ma poi erano tornati insieme, trovando un certo equilibrio. Alla fine, si sono lasciati definitivamente, ma sono rimasti amici, tanto che lei appare brevemente nel nuovissimo documentario dedicato al cantante.

Per questo, era possibile immaginare che anche lei sarebbe andata al concerto a Milano e così è stato. Non era l’unica donna importante nella vita di Ultimo: tra le prime file, infatti, c’era anche Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua attuale compagna. Nonostante ciò, non c’è stata alcuna tensione all’interno del trio e tutti si sono divertiti.

Federica Lelli, come si vede dal suo profilo Instagram, si è scatenata soprattutto durante 22 settembre, una delle canzoni più famose dell’artista, che aveva composto proprio pensando a lei. Nonostante si siano lasciati ormai da anni, i due hanno mantenuto un rapporto sereno e hanno un bellissimo ricordo della loro vecchia storia d’amore.