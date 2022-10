Mahmood è uscito alla scoperto finalmente: chi è l’uomo che gli ha fatto perdere la testa

Sanremo 2022, che edizione straordinaria della nota kermesse che tuto il mondo ci invidia! Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, 18 anni, e (Alessandro) Mahmood, di 29, hanno distrutto in men che non si dica anni e anni di estenuanti e sterili pregiudizi mostrandoci la bellezza di due uomini che cantano una canzone d’amore , quali la bellissima intens a Brividi – mentre si guardano negli occhi. Un brano che li ha portati sul podio per la gioia, davvero immensa, dei rispettivi fan che sono sempre più numerosi.

Ma se in molti hanno iniziato a sussurrare, vinti anche dal pettegolezzo, che i due, visto il grandissimo affiatamento notato durante le varie performance, che potessero essere una coppia nella vita, sono stati ben presto smentiti. E ora Mahmood è uscito allo scoperto mostrandoci il suo vero amore…

Mahmood della sua vita privata parla -come si suol dire- “col contagocce”. Pur essendo un artista molto amato dal grande pubblico e un personaggio molto noto e seguito, cerca di tenere ben distante il privato dalla luce dalla ribalta dove mette in luce la sua sublime arte. Non per nulla lui sa bene come ” mordere” il palco. E ora pare che il giovane, oltre ai continui successi in campo musicale, abbia ben altri motivi per essere felice. A quanto pare starebbe vivendo un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Lorenzo Tobia Marcucci, un giovane toscano che lavora nel mondo della moda e il cui nome era già venuto alla ribalta dal marzo 2019, anno in cui il cantante trionfò sul palcoscenico del Festival di Sanremo.

Chi è il suo amore

Mahmood è – indubbiamente- uno degli artisti più talentuosi del nostro Paese. A lui, nel corso del tempo, sono stati attribuiti diversi flirt, per la gioia degli amanti del Gossip. E lui che ha fatto? Non ha mai confermato o smentito. Ma ora in molti si stanno chiedendo chi sia l’uomo che lo sta rendendo ancora una volta così sereno e spensierato. Come dicevamo si tratta di Lorenzo Tobia Marcucci e opera nel settore, decisamente vasto e affascinante, oltre che assai complesso, della Moda. E’ nato nel 1989 ed è originario della splendida città di Lucca. Sappiamo – inoltre-che ha frequentato l’Università di Firenze ma non la facoltà.

Per lui il privato è sacro

Tuttavia, pare che questa presunta relazione con Mahmood, secondo quanto rivelato da amici comuni, che sono voluti rimanere fortemente nascosti nell’anonimato, sarebbe finita da diverso tempo. Ma non si capisce se la coppia ci abbia davvero voluto riprovare o no. Ma anche in tale frangente l’artista è rimasto con la bocca ben cucita: insomma, ormai abbiamo ben compreso che per lui il privato è sacro! Ergo non vuole parlarne se non, in maniera poetica e velata, nelle sue splende canzoni, delle autentiche poesie in musica. Inoltre non ha nemmeno mai e poi mai voluto spiegare il suo orientamento sessuale.

In un’intervista a Vanity Fair il cantante ha spiegato: “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte se non a far parlare di sé.” Una dichiarazione che ha lasciato stupiti i sostenitori che hanno compreso ancora una volta quanto lui non voglia esporsi sul lato sentimentale che- invece- il grande pubblico vorrebbe conoscere maggiormente. Inoltre, oltre al magazine Chi, che lo aveva immortalato tempo fa con Lorenzo, anche il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina su Tv8 aveva parlato di un loro legame, aggiungendo che c’era stato pure un bel ritorno di fiamma.