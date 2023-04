Blanco: la sua ex è rimasta senza parole dopo la sua dedica inaspettata

Blanco ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Innamorato. E c’è anche una dedica alla sua ex storica.

Il cantante bresciano ha pubblicato il suo ultimo album, lasciandosi alle spalle il brutto episodio avvenuto al Festival di Sanremo, a cui ha dedicato anche un tatuaggio ad hoc. I fan hanno subito notato la dedica che il cantante ha dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia. Nella tracklist anche un brano in collaborazione con l’immensa Mina.

Adesso l’argomento legato a Blanco è diventato un altro. Dopo le critiche legate all’accaduto di Sanremo, il web ora si chiede se ci possa essere un ritorno di fiamma tra il cantante e Giulia e cosa ne pensa Martina, la sua attuale fidanzata, che ha risposto alle tante insinuazioni e critiche, con un video pubblicato su Tik Tok, mettendo a tacere tutte le critiche.

Martina e Riccardo stanno insieme da poco più di un anno, ma sembrano molto affiatati. La ballerina ha pubblicato un video in cui ha messo a tacere tutti i rumors. Con grande maturità, la ragazza, 21 enne, ha detto:

“Il mio ragazzo ha fatto uscire una canzone dal titolo Giulia, che è il nome della ragazza con cui è stato prima di me e ha deciso di farla uscire in un album che si chiama Innamorato che è ispirato a me, l’attuale ragazza. Si è creato questo polverone senza senso dove un sacco di gente mi dice ‘ma non ci sei rimasta male’, ‘ma è una mancanza di rispetto’, ‘povera Martina’. Partiamo dal presupposto che la musica è il principale mezzo di espressione di un artista e un artista è liberissimo di scegliere se trattare di un argomento passato, futuro, una situazione inventata, che immagina, che vorrebbe vivere, che ha vissuto. Sicuramente se il mio ragazzo ha voluto pubblicare una canzone che ha fatto quando neanche ci conoscevamo, io non ci trovo nulla di male. […] Ha semplicemente voluto pubblicare una canzone che racconta la fine di una storia che è passata – quindi conclusa – e sicuramente non la trovo una mancanza di rispetto nei miei confronti”. Poi una dichiarazione di amore incondizionato verso l’artista: “Mi spiace che bisogna soffermarsi più sulla questione gossip che sul talento di un artista. Penso si sia già perso abbastanza a parlare di questa cosa. La musica è la sua arte e io non farò altro che appoggiarlo sempre, qualsiasi cosa di cui voglia parlare. Penso che amare sia anche accettare il passato dell’altro”.