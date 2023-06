Benedetta Vari ha lasciato il suo ragazzo per Mattia Zenzola? Ecco cosa ha detto

Bendetta Vari avrebbe preso una bella sbandata per Mattia Zenzola o almeno così si vocifera nel paese di origine della ballerina. Leggi l’articolo per scoprire cosa è successo.

Amici 22 è finito, lasciandoci come vincitore assoluto dell’edizione della scuola di Maria De Filippi, il ballerino di Latino Mattia Zenzola della squadra Arisa- Todaro.

Come spesso accade, subito dopo aver vinto il famoso talent show italiano, Mattia Zenzola è stato ospite di molti programmi per parlare della sua esperienza e anche del percorso che gli ha permesso di acquisire le sue competenze e la sua esperienza, ma anche per parlare di sé e molti degli intervistatori si sono infatti concentrati sul suo ambiguo rapporto con la ballerina Benedetta Vari, sua compagna in molti passi a due di cui spesso il ballerino ha parlato in qualità di una bella amicizia.

Intervistati entrambi nello show condotto e presentato da Fiorello, Viva Rai 2, sono stati messi in imbarazzo dal presentatore che aveva ipotizzato una relazione anche in base a ciò che si diceva in giro. Ecco cosa è successo.

Zenzola smentisce

Nonostante Benedetta Vari e Mattia Zenzola abbiano smentito categoricamente di avere una relazione, usciti dallo show mediaset Amici 22, i due sono stati inseparabili.

Lui e la sua partner di ballo non si sono mai persi di vista e anzi, in tutti i talk show partecipano entrambi sia durante l’intervista sia durante la performance di ballo, spesso molti passi a due passionali. Stanto ai rumors, sarebbe la ballerina, Benedetta Vari ad aver preso una bella sbandata per il ballerino vincitore di Amici 22, come anche qualcuno insinuava quando erano ancora all’interno della casetta: una sbandata così forte tanto da far mettere in stand by la relazione che la ballerina aveva con il suo precedente fidanzato lasciato al paese d’origine.

Infatti Benedetta Vari è fidanzata da tempo con un tal Giovinazzo, padre di un bambino. La storia sarebbe andata in crisi proprio per via di Mattia Zenzola, tanto che la ballerina, da quel che si dice in paese, con lui si sia presa una pausa di riflessione per capire cosa provi davvero per il collega e soprattutto per capire se tra loro possa effettivamente nascere qualcosa.

Nonostante ciò, intervistati da Fiorello, i due hanno smentito categoricamente, soprattutto hanno cercato di dividere la sfera personale da quella professionale, insistendo sul fatto che i due abbiano un’ottima chimica non solo per l’amicizia che li lega ma anche dal fatto che entrambi sappiano fare bene il loro lavoro.