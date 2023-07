Vladimir Luxuria su di giri, la bomba é esplosa: “Parte la rivoluzione”

Vladimir Luxuria è letteralmente su di giri, parte la rivoluzione, “la bomba” è esplosa definitivamente, da adesso in poi non si torna più indietro. I giochi sono tratti e tutti pensavano che la Luxuria non avrebbe mai preso parte al progetto.

Felicità all’ennesima potenza per Vladimir Luxuria, la quale non se lo sarebbe mai aspettato. È su di giri, parte la rivoluzione e non si può più tornare indietro, quella “bomba” di notizia è esplosa ufficialmente, sicuramente anche lei, non solo i fan, sono rimasti piacevolmente sorpresi.

Attorno alla Luxuria ruota una vita fatta di alti e bassi, c’è chi l’applaude e chi le urla, chi la giudica e chi l’accetta per quello che è. Sicuramente non è stato facile per lei diventare quello che è oggi e probabilmente molti, con i suoi stessi sogni, fanno molta fatica ad affermarsi in tal senso.

Vladimir Luxuria felice per quella notizia inaspettata

Vladimir Luxuria sta vivendo un periodo lavorativo molto soddisfacente, in quanto da poco conclusa la sua esperienza in veste di opinionista all’Isola dei famosi, è stata l’unica del gruppo a ricevere meno critiche dai telespettatori. Sorvolando un attimo sul focus del nostro articolo, vogliamo raccontarvi di un progetto teatrale molto d’impatto a cui prenderà parte la Luxuria nelle vesti di protagonista, il 26 e il 27 luglio.

Interpreterà la sfortunata Princesa, la cui storia viene cantata anche da Fabrizio De Andrè, il quale si è basato sulla vita vera di Fernanda Farias De Albuquerque. Dal finale purtroppo tragico, la Luxuria cercherà di abbattere quei pregiudizi radicati nella mente dell’essere umano da secoli, che hanno distrutto molte vite.

Come ha dichiarato Vladimir Luxuria: “Io sono stata molto fortunata nella mia vita. Ma se le cose fossero andate diversamente, se non avessi incontrato alcune persone, se avessi preso decisioni diverse, sì, avrei potuto avere un destino molto più simile a quello di Fernanda…”.

VLADIMIR LUXURIA VERSO LA CONDUZIONE DE LA TALPA?#LaTalpa si farà e #Mediaset starebbe puntando su #VladimirLuxuria alla conduzione del reality.

Non dovrebbe invece esserci una nuova edizione di #Isola che nel nuovo anno sarà sostituita da #TemptationWinter

(Tvblog) pic.twitter.com/KDfFKx1Rmj — Cristian (@yosoyelfanal) July 25, 2023

Luxuria ha fatto Bingo!

Vladimir Luxuria è su di giri per via di quella notizia da poco “esplosa come una bomba”, la quale se fosse confermata, darebbe il via ad una nuova rivoluzione. Pare infatti, che la prossima edizione della Talpa, potrebbe essere condotta dalla Luxuria stessa, la quale tornerebbe finalmente in tv con un programma tutto suo e non più in veste di opinionista.

Se la Talpa è stata confermata, sembrerebbe ormai ufficiale che, almeno per il momento, non ci sarà un’altra edizione dell’Isola dei famosi, la quale sarà sostituita da Temptation Winter. Attendiamo ulteriori conferme nei prossimi giorni.