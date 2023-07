Luxuria dopo l’addio di Barbara D’urso a Pomeriggio 5: “Ci siamo scritte”

Luxuria ha commentato l’addio di Barbara D’urso al programma di Pomeriggio 5. La storica conduttrice se ne andrà. Ecco cosa ha detto l’opinionista.

Nelle ultime ore gli spettatori e i lavoratori dell’industria, sono rimasti scioccati dall’apprendere il mancato rinnovo della storica conduttrice Barbara D’urso nel programma di Pomeriggio 5. La notizia, ormai ufficiale, è stata rilasciata da Mediaset attraverso un comunicasto stampa e commentata dall’opinionista e attivista per i diritti LGBTQ+, Luxuria: secondo il comunicato, la nota presentatrice sarà sostituita dalla collega Myrta Merlino, prima conduttrice del programma di La7, L’aria che tira.

Luxuria invece ha recentemente ha lavorato per gli studi Mediaset per l’ultima edizione del noto reality show, L’isola dei famosi, ed è una delle persone amiche a D’Urso, tanto amiche da sostenere che le due si sono sentite dopo questo mega rinnovo di personale che il programma di Silvio Berlusconi sta sostenendo.

Nonostante Barbara D’Urso abbia dato, nell’ultima puntata del programma, appuntamento a settembre, dopo ben quattordici anni di conduzione, si prepara a dire addio allo studio.

La chiamata con Luxuria

L’opinionista Luxuria ha sostenuto in una recente intervista per la webpage Fanpage.it, che:

“Ero convinta che Barbara tornasse a Pomeriggio 5 perché nell’ultima pntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Ho visto che sta prendendo lezioni di danza. Mi ha presentato il suo insegnante di danza durante i festeggiamenti per il suo ultimo compleanno. Lei è una che si dà molto da fare, fa tanta attività fisica. Mi sembrava molto presa anche da danze più caraibiche.”

Luxuria comunque era da un pò che sentiva nell’aria un cambio di rotta promosso dalla rete verso contenuti più puliti e autorevoli. E in questo senso, ai vertici Mediaset hanno imposto alcune direttive soprattutto in programmi che finora avevano creato spesso problemi come i reality show della rete: “all’Isola dei famosi ho avvertito un’attenzione a non cadere nell’esagerazione e nell’eccesso morboso, in un linguaggio offensivo. Questo l’ho notato quindi sì, credo si stia tendendo verso una maggiore moderazione. Con Barbara ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni, soprattutto ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia e in quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane”.

“E voglio dire una cosa: ha sempre trattato bene tutti quelli che hanno lavorato con lei: truccatori, parrucchieri, autori. Non l’ho mai vista avere un atteggiamento irrispettoso verso i lavoratori. Credo che questo dia valore all’umanità di una persona”.