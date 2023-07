Aurora Ramazzotti: serata in discoteca a ballare con Goffredo | Dove sta il figlio Cesare?

La figlia di Eros Ramazzotti si è concessa una serata di svago in discoteca con Goffredo senza il piccolo Cesare.

L’essere genitori è una delle più grandi gioie che la vita può riservare ma resta allo stesso tempo anche un impegno in grado di portare via tantissime energie e tempo libero. Ne sanno qualcosa anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, con i due che lo scorso sabato sera hanno voluto concedersi una serata di assoluto relax lasciando il figlio Cesare a casa in compagnia degli zii e della nonna.

La serata in discoteca di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti si trova al momento in vacanza in Sardegna in compagnia anche della madre Michelle Hunziker e dell’amico Tommaso Zorzi che ha però dovuto poi fare ritorno a Milano per motivi di lavoro. Aurora, insieme a Goffredo, ha deciso di prendersi una piccola pausa dai suoi impegni di mamma andando a passare con il compagno un sabato sera all’insegna del divertimento in discoteca.

Il piccolo Cesare è stato dunque lasciato nelle mani della nonna e degli zii. Dalle storie pubblicate su Instagram da Goffredo, si intuisce come la coppia si sia recata in un locale a Baja Sardinia. Ospite speciale della serata in questa discoteca Bob Sinclair, con il disc jokey che ha fatto scatenare e ballare in pista tutti i presenti compresi Aurora e Goffredo.

Aurora Ramazzotti e il caso Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti si sta godendo le vacanze in Sardegna con la famiglia, con l’influencer che come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram ha trascorso l’ultima domenica in barca.

Alle prese ovviamente anche con il figlio Cesare, Aurora Ramazzotti può contare in tal senso sul supporto non solo di Michelle Hunziker ma anche su Tommaso Zorzi, tra i migliori amici della figlia di Eros Ramazzotti. Zorzi è solito coccolare il piccolo Cesare tenendolo in braccio e cantandogli anche diverse canzoni per il buongiorno. Alcuni di questi momenti sono stati condivisi anche su Instagram, con diverse storie che hanno per l’appunto immortalato Tommaso con in braccio il bambino. Una condivisione che ha però scatenato alcuni tristissimi commenti da parte degli utenti, come ad esempio quello che segue:

“Certo è facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere. Utero in affitto reato universale“.

Parole cui Zorzi ha reagito poi in maniera ironica pubblicato una foto a bordo piscina accompagnata dalla seguente didascalia:

“Piccola pausa dallo sfruttamento di donne povere“.