Ballando con le stelle, la terribile malattia della ballerina: “Dopo il nodulo altri problemi”

Una delle star principali dell’edizione inglese del famoso programma di Ballando con le stelle ha ricevuto da poco una terribile diagnosi. La ballerina è infatti costretta a veder rivoluzionata la propria vita a causa di un terribile tumore al seno.

Il tumore della ballerina di Ballando con le stelle

La ballerina in questione è Amy Dowden, una delle protagoniste maggiormente amate e apprezzate della versione inglese di Ballando con le stelle. A soli 32 anni di età, la donna ha scoperto tramite un nodulo sospetto di avere un cancro al seno.

Una notizia, questa, che la diretta interessata aveva diffuso in via ufficiale già lo scorso mese di maggio. Questo l’annuncio condiviso sui social:

“Ho delle notizie che non è facile condividere. Recentemente mi è stato diagnosticato un cancro al seno, ma sono determinata a tornare su quella pista da ballo prima che ve ne accorgiate. Non pensi mai che possa succedere a te, non pensavo fosse possibile contrarre il cancro al seno alla mia età“.

La Dowden ha ora voluto aggiornare i propri numerosi fan sulle proprie condizioni di salute tramite una diretta su Instagram. Ecco alcune delle sue parole, non propriamente rassicuranti, rivolte all’indirizzo dei suoi follower:

“Inizialmente mi ero sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale. Poi però dopo la mia risonanza magnetica hanno trovato sfortunatamente ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L’oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione. All’inizio ero davvero spaventata e non volevo fare la chemio, ma poi ho pensato alla mia vita e all’essenziale per me, cioè la danza. Allora a quel punto mi sono detta: puoi togliermi il seno ma non puoi togliermi la danza“.

Il futuro di Amy Dowden a Ballando con le stelle

Alla luce della sua terribile situazione, il futuro di Amy Dowden all’interno del programma inglese di Ballando con le stelle resta al momento in fortissimo dubbio. L’attuale priorità della ballerina consiste ovviamente nel cercare di rimettersi e di sconfiggere il tumore, con la diretta interessata che ha intrapreso fin da subito tutte le cure necessarie per poter tornare a stare bene.

Indipendentemente da ciò che accadrà nei prossimi mesi con Ballando con le stelle UK, la Dowden, che non potrà prendere parte alla prossima stagione del programma, ha comunque voluto ringraziare tutti coloro che fanno parte della produzione televisiva per la vicinanza mostrata nel corso di questo difficile e complicato periodo.