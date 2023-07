Jennifer Lopez: dedicata una canzone a Ben Affleck per l’anniversario di matrimonio

Il pensiero della cantante per l’anniversario di matrimonio con Ben Affleck.

Jennifer Lopez ha voluto dedicare una canzone a Ben Affleck per festeggiare l’anniversario di matrimonio con l’attore. Per festeggiare il primo anniversario di matrimonio, Jennifer Lopez ha deciso di dedicare una canzone al marito Ben Affleck. In particolare, la popstar ha voluto pubblicare sulla propria newsletter il testo del brano, che fa riferimento alla città di Las Vegas in cui i due si sono sposati.

La canzone di Jennifer Lopez per Ben Affleck

Un anno di matrimonio caratterizzato da alti e bassi ma che nonostante tutto continua ad andare avanti grazie all’amore e al legame che lega i due protagonisti. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno voluto festeggiare il loro primo anniversario di nozze, con la cantante che per la speciale occasione ha deciso di dedicare al marito una canzone.

Le strofe e le parole presenti nel pezzo della popstar statunitense si riferiscono nello specifico all’idea che i due presero nel luglio del 2022, ovvero quella di andare a sposarsi nella città di Las Vegas alla Little White Wedding Chapel. Jennifer Lopez e Ben Affleck, allo scopo di evitare i lunghi e stressanti preparativi relativi alle nozze e di potersi scambiare le fedi nuziali lontano da parenti, amici o paparazzi furono colti all’improvviso dalla pazza idea di andare a sposarsi immediatamente nella città dell’azzardo.

Come spiegato ancora all’interno della canzone, l’idea di noleggiare una Cadillac rossa per arrivare fino al deserto del Nevada fu di Affleck. Ecco di seguito una parte del testo:

“Ho sempre sognato di trovare qualcuno come te, stiamo annegando, in composizioni di orchidee, abiti e pasticcini, e se piove sì, è questo ciò che stavamo sognando? Poi mi hai sussurrato all’orecchio, dicendo andiamocene di qui, possiamo sparire stanotte, che dire di un viaggio di mezzanotte a Las Vegas, solo io e te piccola“.

Il post Instagram di Jennifer Lopez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez ha voluto celebrare l’anniversario di matrimonio con Ben Affleck anche tramite un proprio post su Instagram. La popstar si è ritratta con un miniabito ricoperto di paillettes e con cerchi alle orecchie.

Proprio all’interno di tale post, la Lopez ha sorpreso tutta la sua innumerevole schiera di follower invitando questi ultimi a dare un’occhiata alla loro casella di posta elettronica. Così, tutti gli iscritti alla newsletter On The JLo hanno potuto vedere di cosa si trattasse: un video all’interno del quale la cantante intona alcune delle strofe della canzone Midnight Trip to Las Vegas.