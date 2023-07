Black Lively sul set di Deadpool 3 per trovare il marito

Blake Lively sul set di Deadpool3 dal marito Ryan Reynolds con le figlie. Coccole e baci per un gesto d’amore che consacra la solidità della coppia.

Ryan Reynolds veste i panni di un supereroe nel prossimo film, Deadpool 3, insieme a Hugh Jackman. Lo scorso mercoledì Ryan ha ricevuto una sorpresa inaspettata sul set che ha lasciato tutti a bocca aperta ed ha piacevolmente impressionato proprio lui.

Alle prese con una intensa giornata di riprese, dove sia lui che Hugh girano in costumi pesanti e difficili da portare per tante ore, l’attore ha ricevuto un regalo speciale sul set di Deadpool 3, film di supereroi americano di prossima uscita basato sul personaggio dei fumetti Marvel Deadpool, prodotto da Marvel Studios e Maximum Effort e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, sequel dopo i fortunati Deadpool e Deadpool 2.

Ryan Reynolds vestirà i panni del mercenario Deadpool protagonista del film e oltre al rivale Hugh Jackman saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck. L’attrice Jennifer Garner sarà presente nel film con il ruolo di Elektra, che riprende dunque a quasi vent’anni di distanza dal film a lei dedicato.

La sorpresa di Blake al marito

La giornata di riprese, come accennato, è stata piacevolmente interrotta da una visita della moglie di Ryan, Blake Lively, sul set insieme alle loro figlie.

Blake è apparsa acqua e sapone, ma come sempre splendida e disinvolta, al fianco di due delle figlie più grandi avute con l’attore. Blake ha messo in risalto il suo incredibile fisico post-gravidanza durante la sua visita sul set indossando un’elegante canotta bianca, che metteva in mostra un accenno del suo addome definito. Il set si trova attualmente a Norfolk, in Inghilterra. La sorpresa è stata più che gradita dall’attore che ha riempito di coccole e baci la moglie, mentre trascorrevano del tempo insieme sulla spiaggia del set.

Un’allegra compagnia

Ryan che indossava il suo ormai iconico costume rosso per interpretare il personaggio del titolo, lo spiritoso antieroe Deadpool, è stato poi raggiunto dall’amico e collega Hugh Jackman che si è unito alla compagnia, con scherzi e burle complice la conoscenza di anni, ormai pronto a riprendere il suo ruolo di Wolverine, il supereroe degli X-Men.

Ryan e Blake si sono sposati in una piantagione nella Carolina del Sud nel 2012 e da allora hanno avuto quattro figlie: le loro figlie James, otto anni; Ines, di sei; e Betty, di tre; insieme al loro figlio più piccolo, nato qualche tempo prima di febbraio, quando Blake è stata avvistata senza il suo pancione. Lei e Ryan tendono a proteggere i loro figli dai paparazzi e non hanno rivelato il nome o il sesso del più giovane.